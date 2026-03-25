Asamblea iniciará este 30 de marzo las entrevistas a los 35 aspirantes a Defensor del Pueblo en Panamá

La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional iniciará el próximo lunes el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, según confirmó su presidente, Luis Eduardo Camacho.

De acuerdo con el diputado, un total de 35 candidatos participarán en esta fase, en la que cada uno dispondrá de cinco minutos para exponer sus propuestas y responder a los comisionados. El objetivo es avanzar en la selección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo antes de que inicie el mes de abril.

Camacho indicó que todos los aspirantes tienen oportunidades reales dentro del proceso, aunque reconoció que existen perfiles con amplia trayectoria, entre ellos la exmagistrada Ángela Russo.

En cuanto a la actual gestión, el diputado valoró el trabajo realizado por el defensor en funciones, Eduardo LeBlanc, señalando que ha desempeñado una labor positiva al frente de la institución.

No obstante, aclaró que será el desarrollo de las entrevistas y la evaluación de los aspirantes lo que determinará si se designa a un nuevo ombudsman o si se opta por la continuidad en el cargo.

El proceso forma parte de las funciones de la Asamblea Nacional para garantizar la designación de un defensor que responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.