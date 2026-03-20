Eduardo Leblanc aspira a la reelección y compite con la exmagistrada Angela Russo por la Defensoría

La Asamblea Nacional cerró este viernes 20 de marzo el periodo de postulaciones para aspirantes al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031, un proceso en el que el actual titular, Eduardo Leblanc González, figura entre los candidatos en busca de la reelección.También aspira al cargo la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo Mainieri, quien terminó su periodo en diciembre de 2025.La convocatoria, organizada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, estuvo abierta del 18 al 20 de marzo, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., en el sexto piso del edificio principal del Legislativo.De acuerdo con el comunicado oficial, los aspirantes debieron cumplir con los requisitos establecidos en el artículo No. 130 de la <b>Constitución</b>, así como presentar la documentación correspondiente para formalizar su candidatura.<b>El proceso cerró con los siguientes postulantes:</b>Johana Patricia Díaz AlberolaBoris Alexis Corcho DíazLuis Antonio Aldeano OrtizEsperanza Anayansi Ruiz CerónAnahí Quintero BeldaJahaira Esther Rangel NúñezJoel Alexis De León QuinteroDilia Estela Cornejo MenesesRodrigo Alberto García RodríguezIgor Jomir Herrera BrugiatiCleovis Madrid LedezmaEduardo Leblanc GonzálezRodrigo Alonso Frago MadrigalesJorge Zúñiga SánchezÁngela Russo MainieriGiselle Annette Emiliani DuqueJosé Luis Carles RodríguezJoyce Janette Araujo LassoRaúl Eduardo Peñaloza TestaGloria del Carmen Young ChizmarFélix Humberto Paz MorenoVenicia Clementina Chang MonterreyGuillermo SantamaríaJorge Enrique Aguirre LeasonAllan Poher Barrios RosarioJosé Antonio Collado ValenciaGina Larissa Correa HilsMeiky Luz Quintero HernándezRoberto Rivera ConcepciónRubén Darío Frías OrtegaJohanna Yamileth Aguirre FríasAlexander Rojas FigueroaEla Marife Jaén HerreraEdgar Manuel Castillo SantamaríaRicardo Alejandro Valencia AriaTras el cierre de la convocatoria, se espera que la comisión legislativa inicie la fase de evaluación de credenciales y entrevistas, antes de remitir una recomendación al pleno de la Asamblea Nacional, que deberá escoger al nuevo titular de la Defensoría para el próximo quinquenio.