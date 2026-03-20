Eduardo Leblanc aspira a la reelección y compite con la exmagistrada Angela Russo por la Defensoría

La Asamblea Nacional cerró este viernes 20 de marzo el periodo de postulaciones para aspirantes al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031, un proceso en el que el actual titular, Eduardo Leblanc González, figura entre los candidatos en busca de la reelección.

También aspira al cargo la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo Mainieri, quien terminó su periodo en diciembre de 2025.

La convocatoria, organizada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, estuvo abierta del 18 al 20 de marzo, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., en el sexto piso del edificio principal del Legislativo.

De acuerdo con el comunicado oficial, los aspirantes debieron cumplir con los requisitos establecidos en el artículo No. 130 de la Constitución, así como presentar la documentación correspondiente para formalizar su candidatura.

El proceso cerró con los siguientes postulantes:

Johana Patricia Díaz Alberola

Boris Alexis Corcho Díaz

Luis Antonio Aldeano Ortiz

Esperanza Anayansi Ruiz Cerón

Anahí Quintero Belda

Jahaira Esther Rangel Núñez

Joel Alexis De León Quintero

Dilia Estela Cornejo Meneses

Rodrigo Alberto García Rodríguez

Igor Jomir Herrera Brugiati

Cleovis Madrid Ledezma

Eduardo Leblanc González

Rodrigo Alonso Frago Madrigales

Jorge Zúñiga Sánchez

Ángela Russo Mainieri

Giselle Annette Emiliani Duque

José Luis Carles Rodríguez

Joyce Janette Araujo Lasso

Raúl Eduardo Peñaloza Testa

Gloria del Carmen Young Chizmar

Félix Humberto Paz Moreno

Venicia Clementina Chang Monterrey

Guillermo Santamaría

Jorge Enrique Aguirre Leason

Allan Poher Barrios Rosario

José Antonio Collado Valencia

Gina Larissa Correa Hils

Meiky Luz Quintero Hernández

Roberto Rivera Concepción

Rubén Darío Frías Ortega

Johanna Yamileth Aguirre Frías

Alexander Rojas Figueroa

Ela Marife Jaén Herrera

Edgar Manuel Castillo Santamaría

Ricardo Alejandro Valencia Aria

Tras el cierre de la convocatoria, se espera que la comisión legislativa inicie la fase de evaluación de credenciales y entrevistas, antes de remitir una recomendación al pleno de la Asamblea Nacional, que deberá escoger al nuevo titular de la Defensoría para el próximo quinquenio.