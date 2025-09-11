Asamblea evaluará la próxima semana ratificación de magistrados de la Corte

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Credenciales, se prepara para iniciar la próxima semana las evaluaciones de ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fueron anunciados recientemente por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, comentó que serán los diputados de la Comisión de Credenciales los encargados de realizar las evaluaciones.

“Después de las intervenciones al respecto, los diputados posteriormente lo llevarán al pleno y se ratifican los mismos, ya que son personas que le han dedicado su vida al sistema legal panameño”, mencionó Herrera, este jueves, durante un evento de Fedecamaras.

Este martes 9 de septiembre, en Consejo de Gabinete, el presidente designó a quienes reemplazarán a los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise en la Corte Suprema de Justicia.

Se anunció que Gisela del Carmen Agurto Ayala será quien reemplace a el magistrado Cedalise en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Es egresada de la Universidad Santamaría la Antigua (USMA) y cuenta con maestría de la Universidad de Tulane.

Por su parte, Carlos Ernesto Villalobos Jaén reemplazará a la magistrada Russo en Sala Primera de lo Civil. Villalobos es egresado de la Universidad de Panamá y tiene más de 20 años de servicio en derecho civil.

Los magistrados deberán comenzar en sus cargos en enero de 2026.