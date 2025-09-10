miércoles 10 septiembre 2025
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Eliminatorias Mundialistas
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Agencia EFE
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Agencia EFE
10/09/2025 07:55
Videos
Video: Moody’s afirma que Panamá ha dado pasos positivos pero insuficientes en materia fiscal
Economía
Moody's
El Gobierno del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha dado pasos positivos pero insuficientes para estabilizar las métricas fiscales de Panamá.
Otros videos
Video: Juan Diego Reyna: ‘La marca Panamá es nuestra reputación’
Videos
Video Río Indio: El Proyecto de $1.500 millones que busca asegurar el futuro del Canal
Videos
Video: Diputado Richards cuestiona a la ATP el uso de fondos estatales para Premios Juventud
Videos
1
Comisión de Educación prohija anteproyecto para regular aumentos en colegios particulares
2
Sector marítimo panameño abre ruta estratégica hacia Busan, el quinto puerto más activo del mundo
3
Hospital del Niño saturado, trasladarán pacientes a la Ciudad de la Salud
4
Ministro Moltó: Memorando con Chiquita se publicará en su totalidad tras refrendo de la Contraloría
5
Panamá ante Moody’s: ¿Qué rol juega el presupuesto 2026 para no perder el grado de inversión?
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
La norma fue prohijada en la sesión de la Comisión de Educación en el salón Carlos ‘Titi’ Alvarado de la Asamblea Nacional.
(
Tomado de video
)
Comisión de Educación prohija anteproyecto para regular aumentos en colegios particulares
Política
‘Yo les prometo que a penas que el contralor refrende eso, lo publicaremos’, dijo Moltó.
(
| Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
)
Ministro Moltó: Memorando con Chiquita se publicará en su totalidad tras refrendo de la Contraloría
Nacional