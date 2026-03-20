Hay 35 aspirantes listados para ser el próximo Defensor del Pueblo

Ya se conoce la lista de aspirantes a ser el próximo Defensor del Pueblo.

Fuentes de la Asamblea Nacional compartieron un listado de 35 nombres entre los que destacan una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el actual defensor, Eduardo Leblanc.

Leblanc ha ocupado el cargo oficialmente en abril de 2021 luego de ser electo por la Asamblea Nacional. Su periodo termina el próximo 31 de marzo.

Entre los aspirantes a reemplazarlo se encuentran la exmagistrada de la CSJ, Ángela Russo. Russo fue designada por el entonces presidente de la República Juan Carlos Varela como magistrada en 2016, reemplazando a Harley Mitchell. En 2025 cumplió su término en la Corte.

El resto del listado lo conforma un grupo diverso de profesionales, algunos con experiencia en el sector público, otros provenientes del sector privado y varios con experiencia en Derechos Humanos, que es el principal enfoque de la Defensoría.

Entre los aspirantes se encuentra también Ricardo Alejandro Valencia Arias, diputado suplente de la diputada Shirley Castañeda del partido oficialista Realizando Metas (RM).

El listado completo es el siguiente:

Johana Patricia Diaz Alberola, Boris Alexis Corcho Diaz, Luis Antonio Aldeano Ortiz, Esperanza Anayansi Ruiz Ceron, Anahi Quintero Belda, Jahaira Esther Rangel Núñez, Joel Alexis De León Quintero, Dilia Estela Cornejo Meneses, Rodrigo Alberto García Rodríguez, Igor Jomir Herrera Brugiati, Cleovis Madrid Ledezma, Eduardo Leblanc González, Rodrigo Alonso Frago Madrigales, Jorge Zúñiga Sánchez, Angela Russo Mainieri, Giselle Annette Emiliani Duque, José Luis Carles Rodríguez, Joyce Janette Araujo Lasso, Raúl Eduardo Peñaloza Testa, Gloria Del Carmen Young Chizmar, Félix Humberto Paz Moreno, Venicia Clementina Chang Monterrey, Guillermo Santamaría, Jorge Enrique Aguirre Leason, Allan Poher Barrios Rosario, José Antonio Collado Valencia, Gina Larissa Correa Hils, Meiky Luz Quintero Hernandez, Roberto Rivera Concepción, Rubén Darío Frías Ortega, Johanna Yamileth Aguirre Frías, Alexander Rojas Figueroa, Ela Marife Jaén Herrera, Edgar Manuel Castillo Santamaría y Ricardo Alejandro Valencia Arias.

Los diputados de la Asamblea Nacional tendrán la responsabilidad de evaluar los perfiles de los candidatos y escoger al más idóneo para ser ombudsman y defender los derechos de los ciudadanos ante el poder.