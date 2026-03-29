Asamblea entra en fase decisiva para elegir al nuevo defensor del Pueblo

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional iniciará este lunes el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, paso previo a la elección que se prevé para el martes 31 de marzo en el pleno legislativo. Mañana finaliza el periodo de Eduardo Leblanc, actual ombudsman.El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el diputado Luis Eduardo Camacho, confirmó que los perfiles serán revisados mediante entrevistas, con el objetivo de escoger a la nueva figura que ocupará la Defensoría para el periodo 2026-2031.El diputado informó que mañana posiblemente se someta a votación en el pleno la elección del nuevo defensor. El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos y objeciones formales contra algunas postulaciones. Una de ellas es la presentada contra la exmagistrada Ángela Russo Mainieri, cuya candidatura fue impugnada por presunto conflicto de intereses.El documento enviado a la comisión advierte que su paso directo del Órgano Judicial a la Defensoría podría comprometer la imparcialidad del cargo, al tener que evaluar quejas relacionadas con la mora judicial, decisiones o actuaciones administrativas ocurridas durante su gestión en la Sala Civil hasta diciembre de 2025.La objeción sostiene que esta situación podría convertirla en 'juez y parte' en investigaciones vinculadas al sistema de justicia y provocar constantes inhibiciones en el ejercicio del cargo.También señala que su cercanía profesional con magistrados y jueces activos podría debilitar la confianza ciudadana en la Defensoría, institución llamada a actuar como contrapeso del Estado.El escrito solicita a la comisión declarar no idónea su candidatura por considerar que pondría en riesgo la autonomía de la entidad y el principio de separación de poderes.En paralelo, organizaciones y grupos de víctimas del envenenamiento con dietilenglicol expresaron su rechazo a la eventual reelección del actual defensor del Pueblo, Eduardo Le Blanc.Los afectados enviaron una comunicación en la que aseguran que, pese a haber presentado denuncias por violaciones a derechos humanos relacionadas con salud, acceso a medicamentos, tratamientos y apoyo económico, la Defensoría se ha limitado a recibir los casos sin lograr soluciones efectivas.Según los firmantes, la gestión del ombudsman ha sido 'de baja efectividad' y no ha garantizado una atención integral a las víctimas, muchas de las cuales aún esperan reconocimiento oficial.También denunciaron que la institución habría favorecido a un solo grupo de intoxicados en procesos de representación y seguimiento, dejando por fuera a otros afectados que continúan buscando reconocimiento como víctimas.Las organizaciones pidieron a la comisión legislativa desestimar la posible reelección del actual defensor y escoger a una persona con trayectoria sólida en derechos humanos, sensibilidad social y propuestas concretas para atender a sectores vulnerables.Asimismo, insistieron en que el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo debe garantizar transparencia e independencia.Con las entrevistas programadas para este lunes y la votación prevista para el martes, la Asamblea se encamina a tomar una decisión clave sobre el liderazgo de la Defensoría del Pueblo en medio de presiones y cuestionamientos desde distintos sectores.En redes sociales también hubo ciudadanos que manifestaron sus inquietudes por la premura con elegirán el nuevo defensor. En un día entrevistarán a los 35 aspirantes y al siguiente día deciden.