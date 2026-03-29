Asamblea entra en fase decisiva para elegir al nuevo defensor del Pueblo

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional iniciará este lunes el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, paso previo a la elección que se prevé para el martes 31 de marzo en el pleno legislativo. Mañana finaliza el periodo de Eduardo Leblanc, actual ombudsman.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el diputado Luis Eduardo Camacho, confirmó que los perfiles serán revisados mediante entrevistas, con el objetivo de escoger a la nueva figura que ocupará la Defensoría para el periodo 2026-2031.

El diputado informó que mañana posiblemente se someta a votación en el pleno la elección del nuevo defensor.

El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos y objeciones formales contra algunas postulaciones. Una de ellas es la presentada contra la exmagistrada Ángela Russo Mainieri, cuya candidatura fue impugnada por presunto conflicto de intereses.

El documento enviado a la comisión advierte que su paso directo del Órgano Judicial a la Defensoría podría comprometer la imparcialidad del cargo, al tener que evaluar quejas relacionadas con la mora judicial, decisiones o actuaciones administrativas ocurridas durante su gestión en la Sala Civil hasta diciembre de 2025.

La objeción sostiene que esta situación podría convertirla en “juez y parte” en investigaciones vinculadas al sistema de justicia y provocar constantes inhibiciones en el ejercicio del cargo.

También señala que su cercanía profesional con magistrados y jueces activos podría debilitar la confianza ciudadana en la Defensoría, institución llamada a actuar como contrapeso del Estado.

El escrito solicita a la comisión declarar no idónea su candidatura por considerar que pondría en riesgo la autonomía de la entidad y el principio de separación de poderes.

En paralelo, organizaciones y grupos de víctimas del envenenamiento con dietilenglicol expresaron su rechazo a la eventual reelección del actual defensor del Pueblo, Eduardo Le Blanc.

Los afectados enviaron una comunicación en la que aseguran que, pese a haber presentado denuncias por violaciones a derechos humanos relacionadas con salud, acceso a medicamentos, tratamientos y apoyo económico, la Defensoría se ha limitado a recibir los casos sin lograr soluciones efectivas.

Según los firmantes, la gestión del ombudsman ha sido “de baja efectividad” y no ha garantizado una atención integral a las víctimas, muchas de las cuales aún esperan reconocimiento oficial.

También denunciaron que la institución habría favorecido a un solo grupo de intoxicados en procesos de representación y seguimiento, dejando por fuera a otros afectados que continúan buscando reconocimiento como víctimas.

Las organizaciones pidieron a la comisión legislativa desestimar la posible reelección del actual defensor y escoger a una persona con trayectoria sólida en derechos humanos, sensibilidad social y propuestas concretas para atender a sectores vulnerables.

Asimismo, insistieron en que el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo debe garantizar transparencia e independencia.

Con las entrevistas programadas para este lunes y la votación prevista para el martes, la Asamblea se encamina a tomar una decisión clave sobre el liderazgo de la Defensoría del Pueblo en medio de presiones y cuestionamientos desde distintos sectores.

En redes sociales también hubo ciudadanos que manifestaron sus inquietudes por la premura con elegirán el nuevo defensor. En un día entrevistarán a los 35 aspirantes y al siguiente día deciden.