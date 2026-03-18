Delcy Rodríguez destituye a Padrino López y designa nuevo ministro de Defensa de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 18 de marzo la destitución del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo titular de la cartera.

La decisión fue informada a través de redes sociales, donde la mandataria comunicó oficialmente el relevo en el alto mando militar, en un contexto de reconfiguración del Gobierno venezolano.

“Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, expresó Rodríguez en su mensaje.

La presidenta encargada también agradeció a Padrino López por su gestión al frente de la institución castrense, destacando su “entrega y lealtad a la Patria”, así como su papel durante años como figura clave en la defensa del país.

Rodríguez aseguró que el exministro asumirá nuevas responsabilidades dentro del Estado, aunque no precisó cuáles serán sus próximas funciones.

El cambio ocurre en un momento de ajustes dentro del gabinete venezolano, en medio de la actual coyuntura política y de seguridad que atraviesa el país.

Con este nombramiento, González López pasa a liderar la estructura militar venezolana, considerada un pilar fundamental en la estabilidad del Gobierno.