Delcy Rodríguez destituye a Padrino López y designa nuevo ministro de Defensa de Venezuela

<a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, </a>anunció este miércoles 18 de marzo la <b>destitución del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López,</b> y la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo titular de la cartera.La decisión fue informada a través de redes sociales, donde la mandataria comunicó oficialmente el relevo en el alto mando militar, en un contexto de reconfiguración del Gobierno venezolano.<i><b>'Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa',</b></i> expresó Rodríguez en su mensaje.La presidenta encargada también agradeció a Padrino López por su gestión al frente de la institución castrense, destacando su <i>'entrega y lealtad a la Patria',</i> así como su papel durante años como figura clave en la defensa del país.<b>Rodríguez aseguró que el exministro asumirá nuevas responsabilidades dentro del Estado</b>, aunque no precisó cuáles serán sus próximas funciones.El cambio ocurre en un momento de ajustes dentro del gabinete venezolano, en medio de la actual coyuntura política y de seguridad que atraviesa el país.Con este nombramiento, González López pasa a liderar la estructura militar venezolana, considerada un pilar fundamental en la estabilidad del Gobierno.