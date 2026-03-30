La Orquesta Sinfónica Nacional anuncia su temporada 2026 con más de 14 conciertos

Más de <b>14 conciertos</b> formarán parte de la programación de la OSN, que iniciará el miércoles 1 de abril con la presentación de <b>'Las fuentes de Roma'</b>, bajo la dirección de <b>Ricardo Risco</b>, en el <b>Teatro Aurea 'Baby' Torrijos</b>.El <b>30 de abril</b> se realizará la fase final del <b>Concurso de Directores de la OSN</b> en el mismo escenario, con los candidatos participantes en el proceso de selección del próximo director de la orquesta.En mayo se llevarán a cabo dos presentaciones de <b>'El continente suena en Panamá'</b>: el <b>28 de mayo</b> en el <b>Teatro Nacional</b> y el <b>29 de mayo</b> en el <b>Centro de Arte y Cultura de Colón</b>, ambas dirigidas por <b>Germán Céspedes</b>.La obra <b>'Pulcinella'</b> será presentada el <b>18 de junio</b> en el <b>Teatro Aurea 'Baby' Torrijos</b> bajo la dirección de <b>Ricardo Risco</b>, mientras que el <b>19 de junio</b> se interpretará en el <b>Centro de Arte y Cultura de Colón</b>, dirigida por <b>Germán Céspedes</b>.El mes de julio incluirá eventos clave en el calendario de la OSN. El <b>6 de julio</b> se celebrará el <b>Gran Concierto</b> en el <b>Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa</b>, dirigido por <b>Ricardo Risco</b>.Posteriormente, el <b>16 de julio</b> la OSN conmemorará los <b>200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá</b> con el <b>'Concierto Bicentenario'</b>, también bajo la dirección de Risco, en homenaje a <b>Simón Bolívar</b>.El <b>6 de agosto</b> se presentará <b>'Ecos'</b> en el <b>Centro de Convenciones de Azuero</b>, bajo la dirección de <b>César Leal</b>. El <b>27 de agosto</b>, <b>'La voz interior'</b>, dirigida por <b>Carlos Machado</b>, se presentará en el <b>Teatro Aurea 'Baby' Torrijos</b>.El <b>24 de septiembre</b> tendrá lugar el <b>Festival de Cornos</b> con <b>'Impresiones de mar y pasión'</b> en el <b>Teatro Aurea 'Baby' Torrijos</b>, bajo la dirección de <b>Natalia Stets</b>. Esta presentación se repetirá el <b>25 de septiembre</b> en el <b>Centro de Arte y Cultura de Colón</b>.El <b>15 de octubre</b>, el público podrá disfrutar de un concierto de <b>música de películas</b> en el <b>Teatro Aurea 'Baby' Torrijos</b>, dirigido por <b>Ricardo Risco</b>. El <b>29 de octubre</b>, este repertorio se presentará en el <b>Centro de Arte y Cultura de Colón</b>.El <b>26 de noviembre</b> se realizará la <b>'Muestra de Compositores Panameños'</b>, uno de los últimos eventos del calendario de la OSN. Finalmente, en diciembre dará inicio la <b>Temporada Navideña de la OSN</b>, con presentaciones en distintos puntos del país.