Patrimonio de FAP alcanza los $3,048.1 millones a septiembre de 2025

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) presentó oficialmente sus resultados financieros auditados correspondientes al tercer trimestre de 2025, revelando un desempeño sólido en la gestión de los recursos estatales.

Al cierre de este periodo, los activos netos o patrimonio del Fondo se fijaron en $3,048.1 millones, consolidando su posición como el principal mecanismo de ahorro a largo plazo del país.

De acuerdo con el informe de la institución, la rentabilidad bruta acumulada durante el año alcanzó el 7.08 %. Este rendimiento se ve reflejado en un excedente de ingresos sobre gastos acumulados que asciende a $110.1 millones, una cifra que subraya la eficiencia operativa y financiera del Fondo en el ejercicio actual.

Uno de los pilares del crecimiento en este trimestre que destaca la nota de prensa fue la capacidad del portafolio para generar rentas fijas y variables. Según el reporte, el FAP generó $47.0 millones exclusivamente en concepto de intereses y dividendos.

Creado mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012, el FAP mantiene su doble misión estratégica para el Estado panameño. Por un lado, funciona como un vehículo de ahorro a largo plazo y, por otro, actúa como un mecanismo de estabilización crítica. Este último se activa ante estados de emergencia declarados por el Consejo de Gabinete o en escenarios de desaceleración económica, reafirmando su rol como escudo financiero para la nación.