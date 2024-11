MEF desembolsa $31.9 millones al FAP; patrimonio alcanza $1.460.9 millones

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó la primera capitalización en efectivo por un monto de $31.9 millones, correspondiente a los aportes pendientes de 2018 y 2019, en concepto de las contribuciones realizadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Tesoro Nacional, informó este jueves el fondo soberano.

El presidente de la junta directiva del Fondo de Ahorro Panamá (FAP), Mario Amaya, dijo a través de un comunicado que “la transferencia de estos recursos refuerza el compromiso del Gobierno Nacional con la estabilidad financiera del país y asegura que el FAP siga desempeñando su papel como mecanismo de ahorro nacional para nuestras futuras generaciones” .

Por su parte, el secretario del FAP, Abdiel A. Santiago M., comentó que “haciendo eco del presidente de la junta directiva, la recepción de estos fondos es resultado del esfuerzo coordinado entre el FAP y el MEF, lo que refuerza nuestra visión compartida de mantener un mecanismo de ahorro estratégico, sólido y sostenible”.

El aporte otorgado por el MEF va acorde con lo establecido en la Ley 38 de 2012, que crea el FAP, respecto a las reglas de aportes y acumulación al Fondo. Con su creación, el fondo soberano derogó la Ley 20 de 1995, que había creado el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), y el FAP lo sustituyó a partir de su entrada en vigencia, el 6 de junio de 2012, con $1.200 millones del FFD, y cuyo objetivo es servir como un mecanismo de estabilización para el país en casos de emergencia y desaceleración económica.

El FAP recibe aportes por cuatro vías, según su ley orgánica. 1.) Toda contribución de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Tesoro Nacional, superior al 3,5 % del Producto Interno Bruto nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015. 2.) Los fondos provenientes de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad del Estado. 3.) Las herencias, legados y donaciones que se le hagan, y 4.) Los recursos que por ley se destinen al FAP.

Pero aún quedan aportes pendientes por parte del Gobierno Nacional. El 7 de junio, el Ejecutivo, mediante el Decreto de Gabinete 29 de 2024 autorizó al MEF suscribir cuatro pagarés por compromisos con el FAP, con lo que corrigen errores en la fórmula para captar ingresos en la modificación de 2018, que no contempló situaciones de emergencia como la pandemia de la covid-19 y a la vez, garantiza el fortalecimiento del fondo hacia el futuro.

Los años pendientes en aportes son 2020, 2021, 2022 y 2023 por un monto acumulado de $1.272 millones. Los pagarés tendrán un plazo de 10 años y con pagos semestrales, con un rendimiento de 7,45 % de intereses.

Pero el FAP seguirá registrando cambios, y todos oficiales. El pasado 28 de octubre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate modificarla Ley 38 de 2012, suspendiendo por los años 2024, 2025 y 2026 los aportes de excedentes del Canal de Panamá, al FAP.

La propuesta fue sugerida por parte de la junta directiva del FAP al equipo del titular del MEF, Felipe Chapman. “El único cambio que hubo fue una suspensión del traslado de excedentes del Canal por tres años; todo lo demás queda igual”, afirmó el titular del MEF tras participar en el II Foro Económico 2024 del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Luego de la modificación, el vicepresidente del FAP, Moisés David Cohen, aclaró a La Estrella de Panamá que cuando se presentó la propuesta, la iniciativa era desconocida para la junta directiva del Fondo, pero que tras una reunión con el ministro Chapman y su equipo de trabajo se acordó suspender por tres años los aportes excedentes.

“La medida inicial era suprimir los aportes del Canal, de la ley”, precisó Cohen —quien lleva siete años en el cargo— a este medio.

Uno de los economistas que considera que al FAP hay que reestructurarlo es Felipe Argote, quien expresó: “al FAP no hay que darle ni un solo centavo más hasta que se reestructure. En 2022 perdió más de $125 millones y, si vemos históricamente, los últimos 10 años no ha rendido ni 3 %, o sea, rinde menos que los ahorros del Seguro en el Banco Nacional. Realmente, el FAP está dando muy poco y tiene gastos de $10 millones que no se justifican”.