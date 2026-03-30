Luis De la Fuente: ‘Tenemos una base sólida de 22 jugadores para el Mundial’

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, reconoció este lunes que actualmente cuenta con “una base sólida de 22 jugadores” de los 26 que confirmarán la convocatoria definitiva para disputar el Mundial del próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México.

En la rueda de prensa previa al amistoso de este martes en el RCDE Stadium, en Cornellà de Llobregat contra Egipto, el preparador riojano admitió su intención de “refrescar al equipo” y expuso que tiene “la decisión tomada” sobre el once titular, aunque evitó dar pistas.

“Vamos a sacar un equipo muy competitivo, a los mejores jugadores para intentar ganar. Mañana nos jugamos el primer puesto del ranking FIFA y queremos seguir ganando. Necesitamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Ahora los jugadores están en la selección y selección también demanda el máximo rendimiento”, declaró.

Preguntado por la posibilidad de que el RCDE Stadium pite a Joan García tras dejar el Espanyol el pasado verano para fichar por el Barcelona, el seleccionador sugirió a los aficionados que “dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección”.

“Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos. Mañana vamos a disfrutar de un partido histórico, como hace cuatro años. Me encanta jugar en Cataluña. Hace cuatro años el ambiente fue sensacional, uno de los mejores que se ha vivido con la selección, y tengo ganas de vivirlo”, añadió.

De la Fuente respondió que le “encanta” que se considere a España como una de las favoritas para ganar el próximo Mundial, puesto que hacer lo contrario sería “negar una situación evidente”, y situó a la Roja en el grupo de principales candidatas junto a Inglaterra, Francia, Argentina -vigente campeona- y Brasil.

El seleccionador dijo que espera que tanto Nico Williams como Mikel Merino se recuperen a tiempo para entrar en la convocatoria mundialista, y también desveló que Eric García tiene “todas las posibilidades” de optar a un puesto en la lista. “Queda mucho por delante. De aquí dos meses, las puertas se van a abrir para muchos. Ojalá Eric esté totalmente recuperado”, añadió.

De la Fuente no concretó si Lamine Yamal será o no titular, pero sí elogió su evolución: “Es mejor futbolista que hace dos años, pero menos que de aquí a otros dos. Está madurando y cada día aporta más. Cada día tiene más peso dentro del grupo, pero todavía le queda mucho recorrido. Llega en un momento dulce, uno de los mejores de la temporada y de su corta carrera”.

Por último, el seleccionador remarcó que toma sus decisiones pensando en lo mejor para el combinado nacional y, en referencia a los clubes, aseguró: “De la misma manera que soy empático con otros, exijo que sean empáticos conmigo”.