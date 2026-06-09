Embajada de China dona computadoras, televisores y uniformes a jóvenes futbolistas en Panamá

Más de 150 niños y jóvenes del Club de Fútbol SD Atlético Nacional de la Policía Nacional de Panamá y de nueve escuelas de formación afiliadas recibieron una donación de 11 computadoras portátiles, 11 televisores y uniformes deportivos por parte de la Embajada de la República Popular China en Panamá.

La entrega se realizó en el marco del noveno aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China.

Huang Zhiwei, mi nistroconsejero de la Embajada de la República Popular China en Panamá, explicó que la iniciativa busca apoyar el desarrollo del fútbol juvenil, fortalecer espacios de aprendizaje y permitir que los participantes sigan de manera colectiva la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, informó que, una vez concluido el Mundial, los equipos tecnológicos serán distribuidos entre escuelas de formación futbolística para apoyar programas de capacitación, análisis de partidos y enseñanza táctica.

Durante la actividad también se desarrolló una Mini Exposición de la Cultura China, que incluyó muestras sobre tecnología, caligrafía y ceremonia del té.

La jornada permitió a los asistentes conocer elementos de la cultura china y promover el intercambio cultural entre ambos países.