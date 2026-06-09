España, al Mundial sin perder en 26 meses y 30 partidos

La selección española cerró con victoria (1-3) ante Perú su preparación para el Mundial, torneo al que llega entre las favoritas por su condición de actual campeona de Europa y por una racha sin perder que llega a los 26 meses.

En total, son 30 partidos desde que los de Luis de la Fuente cayeron 0-1 ante Colombia en Wembley en un amistoso disputado el 22 de marzo de 2024.

Desde entonces, siete empates y 23 victorias para España. Con un matiz, Portugal fue capaz de vencer a España en la final de la Liga de Naciones 2025, pero lo hizo en la tanda de penaltis (5-4) tras el 2-2 con el que finalizó la prórroga.

Un partido en el que España se adelantó en dos ocasiones, pero tras el que no fue capaz de revalidar el título logrado en 2023.

Contra Portugal, la selección española jugó con un once titular con seis jugadores que no repetirán en el estreno del Mundial ante Cabo Verde el próximo 15 de junio. Dos por salir de lesión -Lamine Yamal y Nico Williams-, uno porque apunta a suplente -Zubimendi, con Rodri saliendo de inicio-, y tres que no forman parte de la convocatoria mundialista -Mingueza, LeNormand y Huijsen-, tres defensas.

Y respecto a la última derrota, hace 26 meses, del once titular sólo dos jugadores apuntan a repetir y otros cinco forman parte de la lista. Un partido frente a Colombia en el que Luis de la Fuente no sacó su once de gala, dejando en el banquillo a Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri, Fabián, Unai Simón... jugadores trascendentales.

Rotaciones dignas de un amistoso que supuso la segunda y última derrota de la etapa de Luis de la Fuente en el banquillo de la selección española. La primera, en su segundo partido.

2-0 en Escocia en un encuentro en el que quiso dar oportunidades a la mayoría de internacionales de su primera convocatoria y que provocó críticas que ahora quedan en un lejano recuerdo, más aún tras ganar la Eurocopa en 2024.

Victoria que eleva a España a estar entre las grandes favoritas a luchar por el Mundial, en su camino hacia su segunda estrella tras lograr la primera hace 16 años, en Sudáfrica.

Un viaje en el que, desde la derrota ante Colombia, España encadena 30 partidos sin perder con 81 goles a favor y 27 en contra.