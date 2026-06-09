OMI advierte que no existe paso seguro por el estrecho de Ormuz

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, afirmó este martes 9 de junio que actualmente no puede considerarse seguro el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz debido a la persistente inestabilidad en la zona y a la ausencia de garantías confiables de protección para las tripulaciones.

En una declaración oficial, Domínguez expresó preocupación porque embarcaciones continúan intentando cruzar el paso marítimo pese a los riesgos conocidos y a que incidentes recientes han dejado marinos fallecidos, heridos y detenidos.

“La situación actual sigue siendo muy inestable, sin que existan garantías de seguridad fiables. En tales circunstancias, no puede considerarse que exista un paso seguro”, señaló.

El jefe de la OMI sostuvo que la principal preocupación del organismo es la seguridad de la gente de mar y advirtió que las tripulaciones no deben ser expuestas a escenarios donde los riesgos son elevados y difíciles de controlar.

Domínguez recordó además que la responsabilidad final sobre la planificación de los viajes y la evaluación de riesgos recae tanto en los capitanes de los buques como en las compañías navieras, de acuerdo con los marcos internacionales de gestión de la seguridad marítima.

La advertencia adquiere relevancia por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio mundial. La vía marítima conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y es utilizada por una parte significativa del transporte global de hidrocarburos y mercancías.

El secretario general insistió en que las decisiones comerciales no deben prevalecer sobre la seguridad de las tripulaciones.

“Ninguna consideración comercial u operativa puede justificar que se exponga a la gente de mar a tales niveles de peligro”, afirmó.

La OMI también hizo un llamado a todos los actores involucrados para evitar acciones que pongan en riesgo a marinos civiles y actuar con responsabilidad ante el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona.

Aunque la organización no anunció medidas específicas ni restricciones de navegación, la declaración constituye una de las advertencias más contundentes emitidas por el organismo respecto a la situación en el estrecho de Ormuz y refuerza las preocupaciones sobre los riesgos que enfrenta actualmente el transporte marítimo internacional en esa ruta.