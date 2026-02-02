Parte médico de Mikel Merino: Arteta explica la extraña lesión del fichaje estrella del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confirmó que el centrocampista español Mikel Merino sufre una fractura en el pie derecho “muy rara” y deberá someterse a una intervención quirúrgica que pone en serio riesgo el resto de su temporada.

“Esperamos que salga bien, pero tiene que pasar por quirófano, que nunca es positivo. Es un jugador muy importante para nosotros y es un golpe duro”, explicó en rueda de prensa Arteta, que confirmó que se trata de una fractura poco común.

“Es una lesión muy rara. Tendremos que seguir monitorizándola”, añadió el técnico español.

Merino se lesionó la pasada semana en la derrota frente al Manchester United y no estuvo disponible ni en el duelo de Liga de Campeones ante el Kairat Almaty ni en la victoria liguera de este sábado contra el Leeds United.

En un comunicado oficial, el Arsenal informó de que el futbolista español pasará será operado y estará fuera de los terrenos de juego durante un “periodo extenso”, con el objetivo de que pueda regresar antes del final de la temporada.

Con la baja de Merino, uno de los habituales en las convocatorias de Luis de la Fuente, seleccionador español, Arteta reconoció que el club está obligado a explorar opciones antes del cierre en unas horas del mercado invernal.

“Mi día de hoy va a ser un poco más ocupado de lo normal. Cuando pierdes a un jugador tan importante y estás compitiendo en cuatro competiciones, tienes que hacer todo lo posible para ver si hay alguien disponible. Si no, seguimos adelante con lo que tenemos”, señaló.