Arsenal afianza su liderato con una victoria en Burnley

El Arsenal, líder de la Premier League, se impuso este sábado 0-2 en la visita al Burnley, acomodándose en el colchón sobre sus perseguidores en la 10ª jornada del campeonato inglés.

El atacante sueco Viktor Gyokeres (14’) y el centrocampista inglés Declan Rice (35’) decidieron el partido para los hombres entrenados por el español Mikel Arteta, que lideran la tabla con 25 puntos, a siete del Bournemouth, su primer perseguidor, que visita el domingo al Manchester City (6º).

Los Gunners suman además nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones antes de viajar el martes a República Checa para medirse al Slavia de Praga en la cuarta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones.

El Burnley (17º), que venía de encadenar dos victorias consecutivas en Premier League, sigue fuera de puestos de descenso con 10 puntos, a cuatro del Nottingham Forest (18º) que empató 2-2 contra el Manchester United (5º).

Los Red Devils de Ruben Amorim habían encadenado una racha de tres victorias consecutivas en campeonato, y se adelantaron en el City Ground gracias al brasileño Casemiro (34’), pero los locales reaccionaron tras el descanso y en dos minutos Morgan Gibss-White (48’) y Nicolo Savona (50’) dieron la vuelta al encuentro.

En la recta final, el marfileño Amad Diallo (81’) empató y el United queda provisionalmente en la 5ª posición con 17 puntos.

En el resto de partidos de la jornada, el Fulham (14º) se reencontró con la victoria en Premier League tras cuatro derrotas consecutivas tras doblegar 2-0 al colista Wolverhampton, mientras que Crystal Palace (7º) y Brighton (8º), derrotados el pasado fin de semana, sumaron tres puntos contra Brentford (2-0) y Leeds (3-0) respectivamente.

El Liverpool, en crisis tras haber perdido seis de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones, cuatro de ellos consecutivos en Premier League, recibe este sábado al Aston Villa.