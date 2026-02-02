Acodeco detecta amplias diferencias en precios de uniformes y útiles escolares

Ante la cercanía del inicio del año escolar, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó una amplia variación de precios en uniformes, calzados y útiles escolares que se comercializan en distintos puntos de la ciudad de Panamá.

El levantamiento de información forma parte del primer monitoreo de precios realizado por funcionarios del Departamento de Información de Precios y Verificación, quienes visitaron establecimientos ubicados en Albrook Mall, el área comercial de San Miguelito, incluyendo la Gran Estación, así como los centros comerciales de Los Andes y Los Pueblos.

De acuerdo con la entidad, los resultados evidencian diferencias significativas entre comercios para productos similares, por lo que se recomienda a los padres de familia comparar precios antes de realizar sus compras, especialmente en un periodo de alta demanda como el regreso a clases.

Con el objetivo de facilitar esta comparación, la Acodeco puso a disposición del público el listado completo de precios monitoreados a través de su página web oficial, como una herramienta de orientación para los consumidores.

La institución recordó que los precios observados responden al principio de libre oferta y demanda y corresponden únicamente a los establecimientos visitados durante el periodo del monitoreo.

Como parte de sus recomendaciones, la Acodeco exhortó a los consumidores a exigir factura, verificar la calidad de los productos y realizar compras responsables que contribuyan a proteger la economía familiar.