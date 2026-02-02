Acodeco detecta amplias diferencias en precios de uniformes y útiles escolares

Ante la cercanía del inicio del año escolar, la <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> detectó <b>una amplia variación de precios</b> en uniformes, calzados y útiles escolares que se comercializan en distintos puntos de la ciudad de Panamá.El levantamiento de información forma parte del <b>primer monitoreo de precios</b> realizado por funcionarios del Departamento de Información de Precios y Verificación, quienes visitaron establecimientos ubicados en <b>Albrook Mall</b>, el área comercial de <b>San Miguelito</b>, incluyendo la Gran Estación, así como los centros comerciales de <b>Los Andes</b> y <b>Los Pueblos</b>.De acuerdo con la entidad, los resultados evidencian diferencias significativas entre comercios para productos similares, por lo que se recomienda a los padres de familia <b>comparar precios antes de realizar sus compras</b>, especialmente en un periodo de alta demanda como el regreso a clases.Con el objetivo de facilitar esta comparación, la Acodeco puso a disposición del público el <b>listado completo de precios monitoreados</b> a través de su página <i>web</i> oficial, como una herramienta de orientación para los consumidores.La institución recordó que los precios observados responden al principio de <b>libre oferta y demanda</b> y corresponden únicamente a los establecimientos visitados durante el periodo del monitoreo.Como parte de sus recomendaciones, la Acodeco exhortó a los consumidores a <b>exigir factura</b>, verificar la <b>calidad de los productos</b> y realizar compras responsables que contribuyan a proteger la <b>economía familiar</b>.