España golea a Serbia y avanza con paso firme hacia el Mundial

España superó con nota el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro muy serio de los pupilos de Luis de la Fuente, que jugaron con mucha autoridad y entre los que destacó el debut de Víctor Muñoz, que marcó un gol y dejó muy buenas sensaciones en los minutos que dispuso.

Anunciaba en la previa Luis de la Fuente que este partido ya era parte del Mundial y así lo entendieron también sus jugadores. El técnico presentó un once de partido oficial en el que volvieron Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal, tres jugadores llamados a ser referencias en el combinado español en la cita mundialista de este verano.

Arrancó España el partido con mucho aplomo ante la presión en bloque alto de los serbios buscando un error en la salida del combinado de De la Fuente, que se adueñó del balón desde el pitido inicial.

Las selección balcánica, muy bien posicionada en defensa, impedía a España traducir su dominio en claras ocasiones. Tan solo un par de disparos de rosca desde fuera del área de Álex Baena generaron algo de inquietud al meta Milinkovic-Savic.

Pero España seguía fiel a su guión y en una genialidad rompió la resistencia serbia. Fermín, tras un gran control orientado, centró a su izquierda, donde Álex Baena amagó y dejó pasar el balón para que Mikel Oyarzabal no fallara a su cita con el gol. Quinto partido consecutivo viendo puerta con España para el delantero donostiarra.

Sin apenas tiempo para asimilar el tanto, Serbia se libró del segundo gracias a un poste, que repelió un disparo raso desde la frontal de Lamine Yamal.

España disfrutaba con el balón y Serbia se tenía que multiplicar para achicar espacios, por lo que prácticamente no inquietó a Unai Simon, más allá de un disparo de Birmancevic que el meta español detuvo en dos tiempos.

Lamine deleitó en su banda con un par de acciones que provocaron los murmullos de admiración en las abarrotadas gradas de La Cerámica, pero no encontró el gol, que sí marco Fermín, pero su tanto fue anulado al ayudarse con unl codo. Ya en las postrimerías del primer acto, el equipo español vio premiado su dominio con un nuevo tanto de Oyarzabal, tras un gran disparo desde la frontal.

En la reanudación, Serbia salió más entonado ante una España que había salido de los vestuarios sin Pedri ni Fermín. Birmancevic marcó, pero su gol fue anulado por falta previa.

La rebelión serbia duró lo que tardó España en volver a hacerse con el balón y su dominio se transformó en peligro con la entrada al terreno de juego del debutante Víctor Muñoz y Ferrán Torres.

Entre los dos fabricaron el tercer gol, tras un gran taconazo de Ferran Torres que dejó solo a su compañero, quien batió con el exterior al meta balcánico, y apenas un par de minutos después funcionó de nuevo la conexión entre los dos y Milinkovic-Savic evitó el cuarto en una doble ocasión del atacante del Barcelona.

Los numerosos cambios bajaron las revoluciones del partido. De la Fuente hizo debutar también a Mosquera y España pudo culminar la goleada con una espectacular jugada entre Fornals, Víctor Muñoz y Dani Olmo, que culminó con un remate a bocajarro de éste que salvó Milinkovic-Savic con una mano excepcional.

No hubo tiempo para mucho más. España sigue con paso firme hacia el Mundial y el martes ante Egipto tendrá un nuevo banco de pruebas para afinar aún más la maquinaria.