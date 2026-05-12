Macron pierde la paciencia en plena conferencia y estalla contra el público: ‘Es una total falta de respeto’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, protagonizó un momento inesperado y viral durante una conferencia cultural en Nairobi, Kenia, al interrumpir el evento visiblemente molesto por el ruido constante del público asistente.

El incidente ocurrió este lunes durante la cumbre francoafricana “África Adelante”, celebrada en la Universidad de Nairobi, donde Macron decidió levantarse de su asiento y tomar el micrófono para exigir silencio a los asistentes.

“¡Hey, hey, hey!”: el momento exacto en que Macron explotó

Según videos difundidos en redes sociales y medios internacionales, el mandatario francés interrumpió abruptamente a una oradora para pedir orden en el auditorio.

“Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto”, expresó Macron frente al público, en un tono claramente irritado.

El presidente también sugirió que quienes quisieran conversar sobre otros temas abandonaran la sala o utilizaran espacios separados, mientras que los que permanecieran debían escuchar con respeto a los conferencistas. Parte de la audiencia respondió con aplausos tras su intervención.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El episodio tuvo lugar durante la primera jornada de la cumbre “África Adelante”, un encuentro copresidido por Macron y el presidente de Kenia, William Ruto.

La reunión reúne a líderes africanos y europeos para discutir temas relacionados con innovación, cooperación económica, cultura, transición energética e inteligencia artificial.

Además de los foros políticos y económicos, el evento incluyó actividades culturales y encuentros con jóvenes estudiantes, precisamente en uno de esos espacios donde ocurrió el incómodo momento protagonizado por el mandatario francés.

Las imágenes del enojo de Macron rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales y medios internacionales, generando miles de reacciones.

Mientras algunos usuarios defendieron la actitud del presidente francés asegurando que buscaba mantener el respeto durante la conferencia, otros criticaron el tono utilizado frente a los estudiantes y asistentes del evento.