Juicio por matanza en La Joyita se inicia con 12 imputados

El juicio oral a 12 ciudadanos acusados por los presuntos delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio se inició este lunes 11 de mayo en las instalaciones del sistema penal acusatorio (SPA), ubicadas en el edificio 727, en el sector de Balboa, corregimiento de Ancón.

El proceso judicial está relacionado con los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2019 en el pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, incidente que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 11 heridas.

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, integrado por los jueces Fernando Basurto, quien funge como presidente; Luis Huffington, como relator; y Johany Dutari, como tercer juez, quedó encargado del desarrollo del juicio y del análisis de las pruebas testimoniales, periciales y documentales.

La audiencia comenzó a las 2:00 p.m., momento en que el Tribunal procedió con la juramentación del jurado de conciencia, conformado por cinco hombres y tres mujeres.

Posteriormente, las fiscales Paula Jiménez, Leydis Rangel y Jennifer Román presentaron la teoría del caso ante el Tribunal.

En representación de los imputados participaron los defensores del Instituto de la Defensa Pública Ricardo Vial y Roque Castroverde, además de los abogados particulares Katia Trejos, María Mora, Adrián Calderón y Alfredo López.

Se espera que durante el juicio comparezcan diversos testigos y peritos vinculados a la investigación de uno de los hechos más violentos registrados dentro del sistema penitenciario panameño.