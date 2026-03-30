Proyecto de ley 19 sobre horarios extendidos en centros de salud avanza al tercer debate

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional presentó este lunes el informe sobre la objeción del Órgano Ejecutivo al proyecto de ley 19, que busca establecer horarios extendidos en los centros de salud de la República de Panamá.

El Ejecutivo había objetado la iniciativa en su conjunto, señalando deficiencias técnicas, falta de definiciones claras, ausencia de estudios de impacto fiscal y posibles conflictos con la normativa vigente.

Sin embargo, la Comisión consideró que dichas observaciones no desvirtúan la pertinencia ni la necesidad del proyecto.

En su informe, la Comisión destacó que la propuesta constituye una respuesta estructural a las limitaciones del sistema de salud, especialmente en el acceso oportuno de la población a servicios médicos.

Subrayó que los horarios extendidos en la atención primaria permitirán reducir inequidades territoriales, evitar la saturación de hospitales de mayor complejidad y mejorar la eficiencia del sistema.