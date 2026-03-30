  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Proyecto de ley 19 sobre horarios extendidos en centros de salud avanza al tercer debate

La propuesta constituye una respuesta estructural a las limitaciones del sistema de salud, especialmente en el acceso oportuno de la población a servicios médicos.
La propuesta constituye una respuesta estructural a las limitaciones del sistema de salud, especialmente en el acceso oportuno de la población a servicios médicos. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/03/2026 16:04
La Comisión de Salud recomendó al pleno de la Asamblea Nacional rechazar la objeción presidencial y aprobar por insistencia el proyecto de ley 19

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional presentó este lunes el informe sobre la objeción del Órgano Ejecutivo al proyecto de ley 19, que busca establecer horarios extendidos en los centros de salud de la República de Panamá.

El Ejecutivo había objetado la iniciativa en su conjunto, señalando deficiencias técnicas, falta de definiciones claras, ausencia de estudios de impacto fiscal y posibles conflictos con la normativa vigente.

Sin embargo, la Comisión consideró que dichas observaciones no desvirtúan la pertinencia ni la necesidad del proyecto.

En su informe, la Comisión destacó que la propuesta constituye una respuesta estructural a las limitaciones del sistema de salud, especialmente en el acceso oportuno de la población a servicios médicos.

Subrayó que los horarios extendidos en la atención primaria permitirán reducir inequidades territoriales, evitar la saturación de hospitales de mayor complejidad y mejorar la eficiencia del sistema.

Respecto a las críticas sobre la falta de definiciones técnicas, el informe enfatizó que la flexibilidad normativa es deliberada, ya que permitirá al Ministerio de Salud adaptar la implementación según las realidades de cada región.

Asimismo, defendió que la disposición presupuestaria no invade competencias del Ejecutivo, sino que establece un marco de política pública que deberá ajustarse a la disponibilidad fiscal.

La Comisión recomendó al pleno de la Asamblea Nacional rechazar la objeción presidencial y aprobar por insistencia el proyecto de ley 19, al considerarlo “conveniente, necesario y jurídicamente viable”.

El informe fue aprobado con siete votos a favor en la Comisión, dando paso al tercer debate en el pleno legislativo.

VIDEOS
Lo Nuevo