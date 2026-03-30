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Vida y cultura

BTS rompe récords: ‘Arirang’ conquista la cima del Billboard 200

Imagen de archivo del grupo de K-pop BTS durante el concierto ‘BTS The Comeback Live | Arirang’ en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 20 de marzo de 2026.
Imagen de archivo del grupo de K-pop BTS durante el concierto ‘BTS The Comeback Live | Arirang’ en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 20 de marzo de 2026. Bighit Music | Netflix Handout | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 30/03/2026 15:54
Con un dominio absoluto en ventas físicas (532,000 unidades), la producción alcanza las 641,000 unidades equivalentes en su entrada oficial a los rankings de Billboard

El panorama musical de 2026 tiene un nombre propio: BTS. El lanzamiento de su álbum de estudio ‘Arirang’ no solo marca el fin de una espera de más de tres años para millones de seguidores, sino que viene sacudiendo los cimientos de la industria con un debut en la cima de la lista Billboard 200.

La producción de 14 pistas ingresó al mercado estadounidense con una contundente cifra de 641,000 unidades equivalentes, de las cuales 532,000 corresponden a ventas físicas, según registros de Billboard. Este desempeño representa la semana de ventas más exitosa para un grupo en más de una década, posicionando a los surcoreanos en un nivel de competitividad comercial que no se veía desde el histórico debut de ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift.

Dominio en las listas y plataformas

El impacto de este regreso es multidimensional. Su sencillo líder, ‘Swim’, escaló directamente al número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo liderato del septeto en esta lista y el primero que consiguen desde 2021.

En el ecosistema digital, el videoclip de ‘Swim’ superó las 80 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno el pasado 20 de marzo. Por su parte, la plataforma Netflix reportó que el especial del regreso de la banda atrajo a más de 18 millones de espectadores globales, confirmando que la relevancia del grupo trasciende el formato puramente musical para consolidarse como un evento de la cultura pop masiva.

Con más de cuatro millones de copias físicas vendidas a nivel mundial (según Hanteo Chart), ‘Arirang’ es la prueba de que el modelo de negocio del K-pop, fundamentado en la lealtad de la audiencia y la calidad de la producción física, sigue siendo el motor más potente del mercado discográfico actual.

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