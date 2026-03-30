BTS rompe récords: ‘Arirang’ conquista la cima del Billboard 200

El panorama musical de 2026 tiene un nombre propio: BTS. El lanzamiento de su álbum de estudio ‘Arirang’ no solo marca el fin de una espera de más de tres años para millones de seguidores, sino que viene sacudiendo los cimientos de la industria con un debut en la cima de la lista Billboard 200. La producción de 14 pistas ingresó al mercado estadounidense con una contundente cifra de 641,000 unidades equivalentes, de las cuales 532,000 corresponden a ventas físicas, según registros de Billboard. Este desempeño representa la semana de ventas más exitosa para un grupo en más de una década, posicionando a los surcoreanos en un nivel de competitividad comercial que no se veía desde el histórico debut de ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift.

Dominio en las listas y plataformas