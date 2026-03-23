BTS revela su lado más íntimo en ‘The Return’

El esperado documental BTS: The Return, que se estrena el 27 de marzo en Netflix, ofrece una mirada íntima al proceso creativo del grupo surcoreano tras su regreso como formación completa, en lo que ellos mismos definen como el inicio de su “era 2.0”. A partir de su tráiler, la plataforma adelanta que la producción no se centra en el espectáculo ni en el éxito global del grupo de K-pop, sino en los dilemas que enfrentaron RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung-kook al intentar redefinir su identidad musical tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. “¿Qué nos hace ser BTS?”, plantea RM, líder del grupo, en uno de los momentos clave del documental. La pregunta funciona como hilo conductor de una narrativa marcada por la introspección, la presión artística y la necesidad de evolucionar sin perder su esencia.

Un regreso con historia e incertidumbre

El documental muestra a los siete integrantes trabajando en Los Ángeles, donde retoman la convivencia y el proceso creativo. Entre sesiones de estudio y momentos cotidianos, reflexionan sobre su evolución mientras revisitan imágenes de sus inicios y reconocen el peso de su trayectoria. BTS, siglas de Bangtan Sonyeondan, se formó en 2010 y debutó el 13 de junio de 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment, hoy parte de HYBE Corporation. Antes de consolidarse como fenómeno global, los integrantes compartían una vida en común que documentaban en videos caseros, en los que mostraban su día a día. Desde sus inicios, el grupo se distinguió por abordar temas como la salud mental, la ansiedad, la presión social y el amor propio, elementos que fortalecieron su conexión con una audiencia global que encontró en su música un espacio de identificación. Lejos de la imagen de superestrellas, BTS: The Return recupera esa cercanía. La producción presenta escenas grabadas por los propios integrantes y conversaciones que evidencian dudas sobre el rumbo musical que debían tomar en esta nueva etapa. RM lo resume en uno de los pasajes más reveladores: “Sentiríamos que estaríamos cometiendo un pecado si dijéramos que queremos descansar”.

‘Arirang’: identidad y tensión creativa

Uno de los ejes centrales del documental es la construcción del álbum Arirang, un proyecto que busca integrar elementos de la música tradicional coreana con el pop contemporáneo. El disco se lanzó el 20 de marzo, un día antes del concierto “BTS The Comeback Live | Arirang”, realizado en la emblemática plaza Gwanghwamun, en Seúl. El evento reunió a miles de asistentes en el lugar y a una audiencia global a través de su transmisión en vivo. El proceso no fue sencillo. Los integrantes debaten constantemente sobre cómo lograr ese equilibrio, e incluso consideran abandonar el concepto en algunos momentos. La decisión de mantener letras en coreano, pese a las sugerencias de orientarlas al inglés para el mercado global, refleja una postura clara sobre su identidad artística. “Al menos, necesitamos incluir más letras en coreano en el rap”, sostienen durante las discusiones.

‘Swim’ y una nueva dirección

La elección del sencillo principal también forma parte del conflicto creativo. El tema “Swim” genera debate dentro del grupo, especialmente por su estilo más introspectivo y menos centrado en la performance. Finalmente, los miembros coinciden en que representa el cambio que buscan en esta nueva etapa. “Pensé que era música que el público podría atesorar y escuchar durante mucho tiempo”, señala V en el documental. La decisión evidencia una transición hacia una propuesta más madura, enfocada en la emoción y la autenticidad.

Presión global y continuidad

El documental también aborda la presión de mantenerse en la cima de la industria musical global. El director Bao Nguyen describe el proceso como una transformación de esa carga en una “creación admirable”. Pese a las dudas, el regreso del grupo tiene una respuesta inmediata a nivel mundial. El álbum Arirang alcanza millones de ventas en su primer día y lidera listas en decenas de países, mientras su concierto en Seúl reúne a millones de espectadores en línea.

Un vínculo con los fans