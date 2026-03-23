BTS revela su lado más íntimo en ‘The Return’

El esperado documental <b>BTS: The Return</b>, que se estrena el 27 de marzo en Netflix, ofrece una mirada íntima al proceso creativo del grupo surcoreano tras su regreso como formación completa, en lo que ellos mismos definen como el inicio de su 'era 2.0'.A partir de su tráiler, la plataforma adelanta que la producción no se centra en el espectáculo ni en el éxito global del grupo de K-pop, sino en los dilemas que enfrentaron <b>RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V </b>y<b> Jung-kook</b> al intentar redefinir su identidad musical tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio en <b>Corea del Sur</b>.<b>'¿Qué nos hace ser BTS?', plantea RM, líder del grupo, </b>en uno de los momentos clave del documental. La pregunta funciona como hilo conductor de una narrativa marcada por la introspección, la presión artística y la necesidad de evolucionar sin perder su esencia.