¿Habrá ley seca en Panamá? Horarios y detalles oficiales del Viernes Santo

La Alcaldía de Panamá decretó ley seca en el distrito capital con motivo del Viernes Santo, una de las fechas más significativas del calendario cristiano.

De acuerdo con el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, la medida regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del viernes 3 de abril, periodo durante el cual queda prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas.

El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en el monte Calvario, siendo una jornada de recogimiento y reflexión para los fieles.