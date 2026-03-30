¿Habrá ley seca en Panamá? Horarios y detalles oficiales del Viernes Santo

La <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> decretó ley seca en el distrito capital con motivo del Viernes Santo, una de las fechas más significativas del calendario cristiano.De acuerdo con el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026,<b> la medida regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del viernes 3 de abril,</b> periodo durante el cual queda prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas.El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en el monte Calvario, siendo una jornada de recogimiento y reflexión para los fieles.