  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¿Habrá ley seca en Panamá? Horarios y detalles oficiales del Viernes Santo

La ciudad capital aplicará ley seca por Viernes Santo
La ciudad capital aplicará ley seca por Viernes Santo Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/03/2026 11:05
Quienes incumplan estas normas podrán enfrentar multas que van desde $100.00 hasta $1,000.00

La Alcaldía de Panamá decretó ley seca en el distrito capital con motivo del Viernes Santo, una de las fechas más significativas del calendario cristiano.

De acuerdo con el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, la medida regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del viernes 3 de abril, periodo durante el cual queda prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas.

El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en el monte Calvario, siendo una jornada de recogimiento y reflexión para los fieles.

Asimismo, la disposición establece la suspensión del uso de equipos de sonido, instrumentos musicales y cualquier emisión de ruido, así como la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables.

Las autoridades informaron que quienes incumplan estas normas podrán enfrentar multas que van desde $100.00 hasta $1,000.00. Inspectores municipales, junto a los estamentos de seguridad, estarán encargados de garantizar el cumplimiento de estas medidas durante la jornada.

VIDEOS
Lo Nuevo