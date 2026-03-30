‘No Kings’: millones rechazan el gobierno de Trump

Millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos este fin de semana en una de las mayores jornadas de protesta contra el presidente Donald Trump, en un movimiento que también reunió a destacadas figuras del cine y la música. Las marchas, convocadas por el movimiento “No Kings”, se realizaron en más de 3,300 puntos del país y, según organizadores citados por EFE, reunieron al menos a ocho millones de participantes en los 50 estados. El descontento se centró en lo que los manifestantes califican como un giro “autoritario” del gobierno, así como en la política migratoria, los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la reciente intervención militar en Irán. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Washington y Mineápolis, miles de personas se movilizaron con consignas contra la guerra, el aumento del costo de vida y las acciones federales en comunidades migrantes.

Hollywood y la música toman las calles

La participación de artistas dio una dimensión global a la protesta. En Nueva York, el actor Robert De Niro, encabezó una de las marchas más numerosas. “Es el momento de decir que no a los reyes. Es tiempo de decirle que no a Donald Trump. Ya tuvimos suficiente”, afirmó el actor durante su intervención, según reportes de medios internacionales. En Washington, la actriz Jane Fonda, se sumó a las movilizaciones con un mensaje enfocado en la defensa de las libertades civiles y los valores democráticos. Mientras tanto, en Mineápolis, el músico Bruce Springsteen protagonizó uno de los momentos más simbólicos al interpretar su tema “Streets of Minneapolis”. El artista lanzó duras críticas a la actuación federal en esa ciudad. “Las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis”, declaró Springsteen, citado por EFE.

Las razones de la protesta

Las manifestaciones reflejan un amplio abanico de reclamos. Entre los principales, destacan:

Rechazo a la “guerra ilegal” en Irán, iniciada hace un mes

Críticas a los operativos migratorios y presuntos abusos del ICE

Denuncias por el aumento de la inflación y los combustibles

Preocupación por una concentración de poder en la figura presidencial

Los organizadores señalaron que “los estadounidenses están hartos de este caos constante” y llamaron a la unidad frente a lo que consideran excesos del gobierno.

Disturbios en algunas ciudades

Aunque muchas protestas transcurrieron de forma pacífica, en ciudades como Los Ángeles se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Imágenes de agencias internacionales muestran el uso de gases lacrimógenos y proyectiles no letales contra activistas que intentaban derribar cercas en las inmediaciones de centros de detención.

Contexto político