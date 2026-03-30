‘No Kings’: millones rechazan el gobierno de Trump

Millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos este fin de semana en una de las mayores jornadas de protesta contra el presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, en un movimiento que también reunió a destacadas figuras del cine y la música.Las marchas, convocadas por el movimiento 'No Kings', se realizaron en más de<b> 3,300 puntos del país</b> y, según organizadores citados por <b>EFE</b>, reunieron <b>al menos a ocho millones de participantes en los 50 estados</b>.El descontento se centró en lo que los manifestantes califican como un giro <i>'autoritario' </i>del gobierno, así como en la política migratoria, los operativos del <b>Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)</b> y la reciente intervención militar en Irán.En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Washington y Mineápolis, miles de personas se movilizaron con consignas contra la guerra, el aumento del costo de vida y las acciones federales en comunidades migrantes.