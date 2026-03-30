Turquía derriba nuevo misil de Irán con sistema de defensa de la OTAN

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este lunes 30 de marzo que sus fuerzas armadas interceptaron un cuarto misil proveniente de Teherán desde que comenzó hace un mes la guerra de Irán.

En un comunicado publicado en su perfil de X, el ministerio confirmó que el proyectil fue neutralizado por el sistema de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegado en el este del Mediterráneo.