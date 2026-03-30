Turquía derriba nuevo misil de Irán con sistema de defensa de la OTAN

El Ministerio de Defensa de <a href="/tag/-/meta/turquia">Turquía</a> informó este lunes 30 de marzo que sus fuerzas armadas interceptaron un cuarto misil proveniente de Teherán desde que comenzó hace un mes la guerra de <a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a>. En un comunicado publicado en su perfil de X, el ministerio confirmó que el proyectil fue neutralizado por el sistema de defensa de la <a href="/tag/-/meta/otan-organizacion-del-tratado-del-atlantico-norte">Organización del Tratado del Atlántico Norte</a> (<b>OTAN</b>) desplegado en el este del Mediterráneo.