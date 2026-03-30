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Turquía derriba nuevo misil de Irán con sistema de defensa de la OTAN

Turquía y la OTAN tienen un vínculo que se remonta al año 1952.
Turquía y la OTAN tienen un vínculo que se remonta al año 1952. Imagen generada con IA.
Por
José Vilar
  • 30/03/2026 11:34
Turquía interceptó un cuarto misil procedente de Irán desde el inicio del conflicto, el cual fue neutralizado por un sistema de defensa de la OTAN en el Mediterráneo. Ankara aseguró que mantiene vigilancia constante ante cualquier amenaza a su territorio

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este lunes 30 de marzo que sus fuerzas armadas interceptaron un cuarto misil proveniente de Teherán desde que comenzó hace un mes la guerra de Irán.

En un comunicado publicado en su perfil de X, el ministerio confirmó que el proyectil fue neutralizado por el sistema de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegado en el este del Mediterráneo.

“Todas las medidas necesarias están siendo llevadas a cabo sin dilación ante cualquier amenaza que se dirija tanto al territorio como al espacio aéreo de nuestro país. Todas las novedades en la región están siendo monitoreadas de cerca, con la prioridad puesta en nuestra seguridad nacional”, concluyó el comunicado del Ministerio de Defensa turco.

En la actualidad, Turquía se posiciona como un miembro destacado de la OTAN debido a su ubicación geográfica estratégica entre Europa y Asia, al tiempo que alberga bases militares clave para la Alianza Atlántica, como la de Incirlik, situada a 56 kilómetros tierra adentro desde el Mediterráneo. Turquía es miembro de la organización desde 1952.

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