Ciberseguridad en Panamá: el reto pendiente en medio del crecimiento tecnológico

Uno de los principales mensajes de Molina fue la necesidad de abandonar el paradigma tradicional de continuidad operativa basado exclusivamente en redundancias tecnológicas.Durante años, explicó, muchas organizaciones han invertido en múltiples centros de datos, servidores de respaldo y sistemas alternos con el objetivo de garantizar disponibilidad permanente. Sin embargo, los incidentes recientes demuestran que estas estrategias no siempre logran evitar interrupciones.Según Molina, la conversación global está evolucionando hacia un nuevo concepto: la resiliencia operativa.La diferencia radica en que ya no se trata únicamente de evitar fallas, sino de asegurar que los servicios continúen funcionando aun cuando los sistemas tecnológicos sufran interrupciones.'La tecnología va a fallar sí o sí', afirmó.Como referencia citó el Reglamento DORA de la Unión Europea, una normativa que obliga a las instituciones financieras a fortalecer su resiliencia digital frente a incidentes tecnológicos y cibernéticos.Para Panamá y Centroamérica, considera que la adopción de este enfoque será determinante durante los próximos años, especialmente en sectores sensibles como banca, seguros, salud y servicios públicos.