La democracia asediada: verdad y confianza en riesgo

La preocupante y peligrosa radicalización de la sociedad nos exige contar con medios de comunicación y periodistas objetivos e independientes, fiscalizadores del poder económico y político, como otro de los requisitos indispensables para tener una democracia sana. Lamentablemente, la información ha dejado de ser un bien público para convertirse en un activo comercial, donde la manipulación y la propagación de falsedades se utiliza para generar ganancias y confundir a los ciudadanos, incluyendo a los electores. La situación se agrava aún más con las redes sociales, hoy la mayor fuente de noticias e información para millones de personas. Estas plataformas, que nos aislan de otras culturas, ideas y personas, se sirven del anonimato para despreciar o desechar la verdad; descartar los hechos y las evidencias; y propagar información errónea con la intención de dividir, intimidar, chantajear, difamar, denigrar, descalificar y confundir con mentiras a la ciudadanía, sin reglamentación, responsabilidad o consecuencia alguna. Esto tiene que parar. Las redes sociales pasaron de ser una herramienta de comunicación, de relacionamiento, de acercamiento, a convertirse en armas geopolíticas que operan desde burbujas o cámaras de eco reforzadas por algoritmos, con tentáculos en lo económico y lo social, que solo ellas controlan y monetizan.