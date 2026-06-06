La intimidad: espacio, memoria y escritura

Pilar Quintana (Colombia) ha escrito sobre la selva, la maternidad y los monstruos que uno descubre en la crianza. Guadalupe Nettel (México) ha hecho de lo doméstico, los matrimonios y el abuso invisible su territorio literario durante veinte años. Luis Chaves es un poeta costarricense que llegó a la prosa para escribir sobre las distancias geográficas y emocionales. Mientras que el bardo Frank Báez (República Dominicana) crea historias sobre el barrio y cómo el Caribe cabe tanto en un verso como en un karaoke.Así describió Philippe Hunziker (Librería Sophos, Guatemala) a los autores latinoamericanos que lo acompañaron en el conversatorio 'La intimidad como campo de escritura', mesa en la que este editor guatemalteco fue el moderador de este evento ocurrido en el marco del pasado festival Centroamérica Cuenta en Panamá, organizado en conjunto con el Ministerio de Cultura.