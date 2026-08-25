BDA se encamina al IFA: presupuesto, recuperación de créditos y cambios pendientes

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) prepara su transformación en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), mientras mantiene su operación como entidad bancaria y sustenta un presupuesto recomendado de $68.2 millones para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Del monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), $22.4 millones corresponden a funcionamiento y $45.5 millones a inversión. Con estos recursos, el BDA proyecta beneficiar a más de 2,940 pequeños productores mediante créditos blandos durante el próximo año. El gerente general del BDA, Francisco Mejía, explicó a los diputados que la institución avanza en un proceso de transformación bajo los lineamientos del presidente José Raúl Mulino, con énfasis en el financiamiento de micro y pequeños productores. La transformación no implica, por ahora, el cierre de las operaciones del banco. El BDA continúa funcionando bajo su marco legal vigente mientras avanza la preparación del proyecto que dará paso al IFA.

El cambio ya tiene mesas de trabajo

El proceso de transformación cuenta con pasos administrativos definidos. El BDA informó que mediante la Resolución No. 0004 del 20 de octubre de 2025 se instaló una mesa de trabajo encargada de elaborar el borrador del proyecto de ley para crear el IFA. Posteriormente, la Resolución No. 13-2026 del 26 de marzo de 2026 estableció una mesa técnica interinstitucional para definir el cronograma del proyecto de ley que permitirá transformar el banco en el nuevo instituto. El documento debe pasar posteriormente al Órgano Ejecutivo. Estos pasos muestran que el cambio dejó de ser solo una propuesta administrativa y entró en una etapa de preparación normativa. Sin embargo, la transformación jurídica todavía requiere la aprobación de la legislación correspondiente.

Préstamos con un techo de $50,000

Como parte del nuevo enfoque, la junta directiva del BDA, presidida por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, aprobó en marzo un techo de $50,000 para los créditos. Según Mejía, la medida busca ampliar el acceso al financiamiento para proyectos de menor escala y fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria. La institución también desarrolla desde enero el Programa de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que ofrece préstamos con una tasa de interés de 1% para proyectos como construcción de pozos, molinos de viento para extracción de agua y bombas hidráulicas de ariete. El programa busca atender necesidades de productores en zonas con dificultades para acceder al recurso hídrico.

El BDA recupera más de $42 millones

La recuperación de préstamos constituye otro de los ejes de la reestructuración. El BDA reportó recuperaciones por más de $42.1 millones durante 2025-2026, de acuerdo con la información presentada por Mejía. El desglose divulgado por la institución registra $38.6 millones correspondientes a capital y $3.4 millones a intereses. En 2025, el banco reportó además desembolsos por $33.5 millones para productores de 742 comunidades, principalmente rurales, en más de 50 rubros del sector agropecuario. La recuperación también se realiza mediante procesos de cobro coactivo. Hasta el 15 de julio de 2026, los jueces ejecutores del banco recuperaron $1.4 millones por esta vía, según los datos presentados durante la sustentación presupuestaria.

Menos gastos y una planilla más baja

La administración también reportó medidas para reducir los gastos de operación. El costo de la planilla bajó de $15 millones a $9 millones, mientras que la institución redujo gastos relacionados con valijas internas, combustible y flota vehicular, además de reestructurar sus sucursales. En su memoria institucional de 2025, el BDA reportó un ahorro anual de $4.8 millones producto de medidas de optimización, entre ellas la reducción de gastos de planilla, combustible, transporte de valijas y la reorganización de sucursales.

Las preguntas de los diputados