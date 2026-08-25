IMA aclara precio del arroz: pagó $19.20 el quintal por grano de Brasil

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) defendió la adquisición directa de arroz importado y sostuvo que la operación respondió a la necesidad de garantizar el inventario de sus programas sociales y a variaciones de calidad en el mercado internacional.
A través de la nota oficial DG-NMR-702-2026, firmada por el director general Nilo Murillo Robles, la institución precisó que pagó $19.20 por quintal por el grano de origen brasileño, manteniendo las condiciones y la calidad contratadas sin realizar sustituciones.
La aclaración institucional surge tras un reporte comparativo de La Estrella de Panamá el pasado viernes 21 de agosto, donde se reseñó entre el costo de la compra directa del IMA y los $16.60 por quintal negociados el pasado 22 de julio en la Bolsa Nacional de Productos, S.A. (BAISA) por molinos privados.
Según la explicación del IMA, “el precio internacional del arroz no es fijo; responde a las condiciones de oferta y demanda existentes al momento de cada negociación. Por esta razón, adquisiciones realizadas en fechas distintas pueden registrar precios diferentes, aun cuando correspondan a productos similares”.
La institución detalló que en el contigente ordinario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por 214,000 quintales, el cierre en BAISA fue de $18.75 por quintal. Posteriormente, dentro del contingente adicional de 786,000 quintales, la adjudicación inicial de $16.60 correspondía a arroz de origen estadounidense. Sin embargo, los molineros negociaron con el proveedor un cambio a arroz brasileño, de mayor calidad, lo que llevó el precio efectivo a $17.90 por quintal. Por tanto, para efectos comparativos, el precio de esta operación no fue $16.60, sino $17.90 por quintal.
El documento de la institución agrega que, debido al incremento de precios en Brasil, esa negociación bursátil no se ejecutó en su totalidad y la mayor parte del embarque privado fue sustituida por arroz procedente de Paraguay, cuya llegada al puerto de Colón está prevista para el 4 de septiembre.
“Para establecer un sobrecosto sería necesario comparar el mismo producto, bajo condiciones equivalentes de calidad, origen, fecha y condiciones de mercado”, argumentó la entidad en su nota aclaratoria, al señalar que el producto adquirido por el Estado es “tipo especial” con un 84% de rendimiento de grano entero, superior a lotes estadounidenses con mayor porcentaje de grano quebrado.
Respecto a la decisión de acudir a la compra directa sin esperar los tiempos de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, la dirección del IMA argumentó que actuó de manera preventiva para abastecer las Agroferias, Tiendas del Pueblo y Agrodistribuidoras durante el mes de julio.
“De haberse esperado los plazos inicialmente previstos, el producto habría llegado a finales de agosto, generando un riesgo de insuficiencia de inventario”, detalla el informe oficial, señalando que las decisiones del comité de la cadena deben darse de forma oportuna para no comprometer el suministro a la población.
No obstante, los productores desde la operación de IMA advirtieron que el ingreso de embarques extraordinarios sin el aval de la Cadena Agroalimentaria contraviene el marco de la Ley 47 de 2017. En contraposición, el IMA cuenta con el Decreto de Gabinete 23 de 2007 para la compra directa de alimentos orientados a programas de asistencia social.
Como medida complementaria de verificación, el IMA notificó mediante la nota DG-NMR-694-2026 fechada 21 de agosto a la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) el inicio de un proceso de auditoría e inspección técnica al arroz almacenado en los silos de los molinos proveedores previo a su comercialización.
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