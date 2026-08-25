IMA aclara precio del arroz: pagó $19.20 el quintal por grano de Brasil

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) defendió la adquisición directa de arroz importado y sostuvo que la operación respondió a la necesidad de garantizar el inventario de sus programas sociales y a variaciones de calidad en el mercado internacional. A través de la nota oficial DG-NMR-702-2026, firmada por el director general Nilo Murillo Robles, la institución precisó que pagó $19.20 por quintal por el grano de origen brasileño, manteniendo las condiciones y la calidad contratadas sin realizar sustituciones. La aclaración institucional surge tras un reporte comparativo de La Estrella de Panamá el pasado viernes 21 de agosto, donde se reseñó entre el costo de la compra directa del IMA y los $16.60 por quintal negociados el pasado 22 de julio en la Bolsa Nacional de Productos, S.A. (BAISA) por molinos privados.

Ajustes en bolsa, origenes y calidad del grano

Según la explicación del IMA, “el precio internacional del arroz no es fijo; responde a las condiciones de oferta y demanda existentes al momento de cada negociación. Por esta razón, adquisiciones realizadas en fechas distintas pueden registrar precios diferentes, aun cuando correspondan a productos similares”. La institución detalló que en el contigente ordinario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por 214,000 quintales, el cierre en BAISA fue de $18.75 por quintal. Posteriormente, dentro del contingente adicional de 786,000 quintales, la adjudicación inicial de $16.60 correspondía a arroz de origen estadounidense. Sin embargo, los molineros negociaron con el proveedor un cambio a arroz brasileño, de mayor calidad, lo que llevó el precio efectivo a $17.90 por quintal. Por tanto, para efectos comparativos, el precio de esta operación no fue $16.60, sino $17.90 por quintal. El documento de la institución agrega que, debido al incremento de precios en Brasil, esa negociación bursátil no se ejecutó en su totalidad y la mayor parte del embarque privado fue sustituida por arroz procedente de Paraguay, cuya llegada al puerto de Colón está prevista para el 4 de septiembre. “Para establecer un sobrecosto sería necesario comparar el mismo producto, bajo condiciones equivalentes de calidad, origen, fecha y condiciones de mercado”, argumentó la entidad en su nota aclaratoria, al señalar que el producto adquirido por el Estado es “tipo especial” con un 84% de rendimiento de grano entero, superior a lotes estadounidenses con mayor porcentaje de grano quebrado.

Prevención ante riesgo de desabastecimiento