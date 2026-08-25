Panamá mira al Caribe y proyecta más de $17 millones en negocios

La estrategia de Panamá para ampliar sus mercados de exportación hacia el Caribe empieza a mostrar resultados tanto en nuevos contactos empresariales como en operaciones comerciales ya concretadas.

La primera Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao generó más de $17 millones en intenciones de negocios y reunió a 60 empresas panameñas con compradores, distribuidores y potenciales aliados de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten.

Durante la misión se realizaron más de 650 citas empresariales. Los participantes presentaron productos y servicios de la oferta exportable panameña y evaluaron posibilidades de acceso a nuevos mercados, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de un comunicado.

El mayor interés se concentró en frutas, materiales de construcción, productos de aseo e higiene personal y el sector avícola, detalló. Algunas conversaciones avanzaron hacia acuerdos y oportunidades concretas de exportación.

El dato de los $17 millones requiere una precisión: se trata de intenciones de negocios, no de exportaciones realizadas ni de contratos cerrados. Su valor está en mostrar el volumen de oportunidades comerciales identificado durante la misión, mientras que su impacto económico dependerá de cuántas de esas negociaciones lleguen a concretarse.

El Caribe gana participación

La misión comercial ocurre en un contexto de mayor participación del Caribe en las exportaciones panameñas. Según información divulgada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a finales de marzo de 2026, los mercados caribeños representaron el 3.9 % de las exportaciones de Panamá en 2024. En 2025, esa participación aumentó al 8.3 %.

El crecimiento de la participación regional ofrece un contexto relevante para las nuevas misiones comerciales. No se trata únicamente de abrir mercados potenciales, sino de ampliar una corriente comercial que ya registra operaciones concretas.

Entre los casos reportados por el MICI está el de Refrigeración Internacional S.A., empresa ubicada en Chepo que a finales de marzo del presente año realizó un nuevo envío de equipos de refrigeración hacia Curazao. La compañía había exportado previamente varios contenedores hacia Aruba y Puerto Rico y suma más de cinco contenedores enviados.

El cargamento de marzo incluyó 51 neveras con puerta externa sólida destinadas a un fabricante de hielo. La empresa utiliza refrigerantes ecológicos y sistemas de aislamiento que no afectan la capa de ozono, además de equipos de bajo consumo energético.

Otro ejemplo se encuentra en el sector pesquero. Salvamar S.A. realiza envíos semanales de 1.500 kilogramos de pescado fresco hacia República Dominicana. La oferta incluye pargo, cherna y dorado, productos que anteriormente también habían sido enviados a Aruba y Puerto Rico.

A diferencia de los productos congelados, estos envíos se realizan por vía aérea y bajo condiciones de refrigeración para preservar la frescura. La operación permite atender un segmento que demanda productos frescos y que requiere una logística distinta.

Estos casos muestran que el comercio con el Caribe ya incluye productos industriales y pesqueros y que algunas empresas han logrado establecer operaciones recurrentes en la región.

De las misiones a las operaciones

El MICI atribuye parte de estos avances al trabajo de promoción comercial desarrollado mediante misiones, acompañamiento empresarial y otras acciones dirigidas a identificar compradores y demanda en los mercados caribeños.

Las misiones organizadas entre 2022 y 2025 forman parte de ese proceso, según los reportes del MICI. Los casos de Refrigeración Internacional y Salvamar muestran el posible recorrido de estas iniciativas: contacto comercial, identificación de demanda y posterior realización de exportaciones.

La misión más reciente hacia Curazao incorpora una escala mayor, con 60 empresas y más de 650 reuniones empresariales. El resultado de más de $17 millones en intenciones de negocios permite dimensionar las oportunidades identificadas, pero no anticipa por sí solo el valor de las exportaciones que finalmente puedan concretarse.

El seguimiento de esas negociaciones será determinante para evaluar el resultado comercial de la iniciativa.

Curazao amplía la agenda

A la promoción empresarial se suma un nuevo marco institucional. El 20 de agosto, el MICI y el Ministerio de Desarrollo Económico de Curazao suscribieron una Carta de Intención orientada a promover oportunidades de comercio, inversión, logística y cooperación empresarial.

El documento contempla fortalecer el intercambio de bienes, servicios e inversiones y establece áreas de cooperación relacionadas con puertos, transporte, distribución regional, zonas francas y zonas económicas especiales.

También plantea explorar oportunidades para fortalecer las cadenas regionales de suministro, incluidas iniciativas vinculadas con la seguridad alimentaria y la resiliencia logística.

Panamá y Curazao establecerán un diálogo sobre comercio, logística e inversión para identificar oportunidades y dar seguimiento a iniciativas de interés común.

Además, se promoverán Mesas Redondas Panamá–Curazao sobre Comercio, Logística e Inversión, con participación de instituciones públicas, autoridades portuarias, administradores de zonas económicas especiales, cámaras empresariales, gremios, operadores logísticos, empresas exportadoras e importadoras, inversionistas e instituciones académicas.

La agenda, por tanto, incorpora más elementos que el intercambio de mercancías. Incluye servicios, inversiones y aspectos relacionados con la infraestructura y la distribución regional.

El siguiente paso

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha planteado como objetivo ampliar la presencia de las empresas panameñas en los mercados del Caribe y generar oportunidades de internacionalización.

“El crecimiento de las exportaciones hacia el Caribe demuestra el potencial de nuestras empresas para competir con productos de calidad y valor agregado. Desde el MICI seguimos impulsando acciones concretas que permiten abrir mercados, generar negocios y fortalecer la presencia de Panamá en la región, entre ellas misiones, acompañamiento y el refrescamiento del sello Hecho en Panamá”, señaló.

Moltó también ha destacado la posición de Panamá como plataforma logística y comercial y la importancia de aprovecharla para generar oportunidades para las empresas, atraer inversión y fortalecer los vínculos con el Caribe.

La Carta de Intención expresa la voluntad de cooperación de Panamá y Curazao, pero no genera obligaciones jurídicas vinculantes. Su implementación estará sujeta a las competencias, disponibilidad de recursos y procedimientos internos correspondientes.

El escenario plantea una oportunidad, pero también un desafío. Panamá ya cuenta con exportaciones efectivas hacia distintos mercados del Caribe y ha aumentado la participación de la región en sus exportaciones. La nueva misión agrega compradores y contactos comerciales, mientras que el acuerdo con Curazao incorpora mecanismos institucionales para trabajar en comercio, logística e inversión.

La medida del resultado estará en la capacidad de convertir las intenciones de negocios en operaciones. Los más de $17 millones proyectados son un indicador del interés encontrado durante la misión, pero serán las exportaciones concretadas las que determinarán cuánto de ese potencial comercial se transforma en actividad económica para las empresas panameñas.