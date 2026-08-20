Panamá y Curazao abren nuevas oportunidades de comercio e inversión

Panamá y Curazao buscan ampliar sus vínculos económicos y comerciales mediante una nueva agenda de cooperación que pone el foco en comercio, inversión, logística y oportunidades para las empresas.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá y el Ministerio de Desarrollo Económico de Curazao suscribieron una Carta de Intención orientada a promover nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la relación económica entre ambos mercados.
El documento contempla el fortalecimiento del intercambio de bienes, servicios e inversiones, además de la cooperación en áreas como puertos, transporte, distribución regional, zonas francas y zonas económicas especiales.
La iniciativa también plantea explorar oportunidades para fortalecer las cadenas regionales de suministro, incluyendo proyectos vinculados con la seguridad alimentaria y la resiliencia logística.
Un nuevo espacio para identificar negocios
Uno de los principales componentes de la Carta de Intención será la creación de un diálogo sobre comercio, logística e inversión entre ambas instituciones.
El mecanismo permitirá intercambiar información, identificar oportunidades concretas y dar seguimiento a iniciativas de interés común.
La agenda también contempla la realización de Mesas Redondas Panamá–Curazao sobre Comercio, Logística e Inversión, con la participación de instituciones públicas, autoridades portuarias, administradores de zonas económicas especiales, cámaras empresariales y gremios.
A estos espacios podrán sumarse operadores logísticos, empresas exportadoras e importadoras, inversionistas, instituciones académicas y otros actores vinculados con la actividad económica.
El objetivo es ampliar el espacio de interacción entre los sectores público y privado y facilitar la identificación de oportunidades comerciales y de inversión.
El Caribe, en la mira de las empresas panameñas
Para Panamá, el entendimiento se inserta en la estrategia del MICI de ampliar la presencia de empresas nacionales en los mercados del Caribe y generar nuevas oportunidades de internacionalización.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha destacado la importancia de aprovechar la posición de Panamá como plataforma logística y comercial para ampliar el alcance de las empresas nacionales.
“Panamá tiene una posición privilegiada como plataforma logística y comercial y debemos aprovecharla para generar nuevas oportunidades para nuestras empresas, atraer inversión y fortalecer nuestros vínculos con los mercados del Caribe”, señaló Moltó.
La estrategia de promoción comercial del MICI ya ha acompañado a empresas panameñas en sus procesos de ingreso y expansión en mercados caribeños, incluido Curazao.
La nueva agenda de cooperación busca ampliar ese espacio y generar mecanismos para que empresas, inversionistas y operadores de ambos mercados puedan identificar áreas de interés común.
Cooperación sin obligaciones vinculantes
La Carta de Intención establece la voluntad de cooperación de Panamá y Curazao, pero no genera obligaciones jurídicas vinculantes para las partes.
Su implementación estará sujeta a las competencias de las instituciones involucradas, la disponibilidad de recursos y los procedimientos internos correspondientes.
El entendimiento representa así un marco para profundizar la relación económica entre ambos mercados y explorar nuevas oportunidades en comercio, inversión y logística.
Con esta iniciativa, Panamá reafirma su interés en fortalecer su integración económica con el Caribe, ampliar los mercados para su oferta exportable y consolidar su posición como plataforma regional de comercio, logística e inversión.
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