Panamá y el mundo: estas son las noticias más importantes del jueves 20 de agosto

La jornada informativa de este jueves 20 de agosto de 2026 estuvo marcada por acontecimientos políticos, económicos y de interés nacional, además de un fuerte movimiento en el ámbito internacional.

-El abogado y docente Absel Navarro, de 53 años, fue elegido como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) tras obtener el 44.22% del respaldo ponderado en las elecciones universitarias. Navarro asumirá la conducción de la institución para completar el periodo correspondiente a 2026-2028.

-Gaby Carrizo y Nito Cortizo tendrán que esperar para ser juramentados como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La presidenta del organismo, Karla Gutiérrez, confirmó este jueves que el tema no está incluido en la agenda. Según explicó, el proceso no ha avanzado debido a consideraciones políticas y a la necesidad de conocer el estatus legal actual de ambos exmandatarios.

-La Autoridad Aeronáutica Civil informó que una aeronave Cessna 206, que cubría la ruta Panamá-Jaqué, realizó un aterrizaje de emergencia en Playa Muerto, Darién, tras una falla en el motor. Las cuatro personas a bordo resultaron ilesas.

-La Secretaría Nacional de Energía anunció los precios de los combustibles que comenzarán a regir desde las 5:59 a.m. de este viernes 21 de agosto. Los nuevos valores contemplan una reducción en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel bajo en azufre registrará un ligero incremento.

-Un fuerte terremoto sacudió este jueves la región andina de Perú. El Instituto Geofísico del Perú reportó preliminarmente una magnitud de 7.2, con epicentro al norte de Coracora, Ayacucho, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó una magnitud de 6.9 y una profundidad de 10 kilómetros.