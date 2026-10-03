Juez ordena detención a joven de 19 años por presunta venta de ‘brownies con marihuana’ en La Chorrera

Un juez de garantía ordenó este sábado 3 de octubre la detención provisional de un hombre, de 19 años, por su presunta vinculación con la venta de brownies que contenían marihuana en los alrededores de un centro educativo en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

La medida cautelar fue ordenada tras una investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron este 30 de septiembre de 2026, cuando las autoridades realizaron tres operativos como parte de la operación Loky, dirigidos a verificar la presunta comercialización de sustancias ilícitas.

Durante las acciones fue aprehendido el joven, quien, según las investigaciones, presuntamente se dedicaba a vender brownies preparados con marihuana.

La Fiscalía presentó los elementos de la investigación ante el juez, que ordenaron la detención provisional del imputado mientras avanzan las diligencias relacionadas con el caso.

La Procuraduría General de la Nación informó que continuará desarrollando las investigaciones de este tipo de venta de drogas cerca de los centros educativos.