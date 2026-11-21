La economía panameña crece, pero el descontento ciudadano, la incertidumbre sobre el futuro de proyectos como la mina de cobre y el reciente ataque contra la residencia de un periodista de investigación complican el panorama nacional. Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá compartió sus perspectivas y análisis en El Polígrafo. ¿Cuál es su balance de la economía nacional al cierre de 2026? El 2026 fue un año de ajuste. Estamos brillando hacia afuera, lo cual es favorable.

Hemos visto las acciones que se han tomado desde el punto de vista de gobierno en temas de déficit, en temas de que son condiciones importantes para poder que el mundo nos mire con mejores ojos. Este país pequeño de cuatro millones de habitantes necesita atraer inversión para poder que la economía crezca. Si las condiciones hacia afuera no son las correctas, difícilmente vamos a poder trascender en tamaño de la economía o en evolución de la economía. Sin embargo, quedan retos importantes. Por ejemplo, el tamaño de la deuda que sigue creciendo en números absolutos. Cuando vemos hacia adentro y hacemos una introspección de qué está pasando en nuestro país, el PIB crece 4%, cuatro y pico por ciento, pero si desmembramos eso, lo desgranamos y lo vemos en un nivel más profundo, ese crecimiento viene de sectores que atienden al mundo exterior, digamos, puertos, transporte aéreo, el canal, la banca internacional, por ejemplo, todo eso son servicios hacia afuera. El reto está hacia adentro. Necesitamos seguir haciendo nuestros esfuerzos, sector privado, sector gobierno, para facilitar que los sectores internos comiencen a generar economía. Sectores como, por ejemplo, el comercio. ¿Qué necesitamos para que haya circulante? Gente con plata en los bolsillos, empleos.

Hay sectores que han estado deprimidos en los últimos dos años, sector construcción, por ejemplo, los números son negativos. El 70% de la construcción depende de la construcción de viviendas de interés preferencial. Pegamos un freno de mano con las medidas que se tomaron para eliminar el subsidio y el bono que se daba al comprador en esa primera vivienda, porque este gobierno a través del Ministerio de Finanzas tomó medidas para mitigar el déficit y el crecimiento de la deuda. Eso obviamente fue positivo por ese lado, pero repercutió por acá. Para el 2027 esperamos que se reactive el sector construcción con estas nuevas medidas que se han implementado tanto en el subsidio de la tasa de interés preferencial para las viviendas hasta 120 y el bono que recibe el comprador al momento de hacer su abono inicial. Esperemos que durante el primer semestre del 2027 se comiencen a ver pasos en la dirección de reactivación de la construcción en ese sector. Es un reto, porque la capacidad de compra del panameño producto del desempleo, producto de la ralentización de la economía es baja. Pero creo que necesitamos comenzar porque sigue habiendo un déficit habitacional en nuestro país. La crisis de Ueno Bank en Paraguay despertó inquietudes acá sobre nuestro sistema bancario y el manejo de fondos de inversión tanto en la banca privada como en la Caja de Seguro Social. ¿Podría pasar algo similar en Panamá? Nosotros hemos escuchado y hemos conversado con los banqueros, con la Asociación Bancaria, y somos del pensamiento de que nosotros tenemos un sistema bancario muy robusto y tenemos una superintendencia, que es el ente supervisor, también muy robusto y tenemos estándares también en común. Para que pase lo que pasó en Paraguay, aquí una junta directiva tiene que aprobar precisamente extralimitar o sobrepasar los límites que el banco le puede prestar a compañías relacionadas al banco. Por ejemplo, creo que el tope está en 5% del total de los depósitos. Para que eso pase, tiene que pasar por junta directiva.Segundo, está la Superintendencia de Bancos, que también supervisa de forma recurrente el actuar de los bancos. También hay un tema de supervisión. Entonces, solamente desde el punto de vista legal, si se le quiere llamar, hay esas dos barreras para evitar lo que pasó en Paraguay. La realidad es que lo que pasó en Paraguay es, hasta donde se ve en las noticias, una corrupción impresionante entre el banco afectado que generó toda esta situación entre el Banco Central y hasta el mismo presidente. En Panamá hemos tenido escándalos de corrupción que incluso han involucrado al sector bancarios, desde Odebrecht y Blue Apple hasta Pandora, dónde hay un exbanquero imputado. ¿Cree que hay certeza del castigo en Panamá? Creo que ese es el gran tema también pendiente, siendo franco, porque hemos visto casos como los que acaba de mencionar, que ya tienen más de una década y no hemos a estos grandes actores pagar las consecuencias de sus actos al final, tanto en esos casos como también casos del sector gobierno. Eso es algo que se puede reforzar. Y la agilidad también del sistema judicial nuestro para poder llevar estos casos complejos. Hemos visto que en algunos casos se ha pedido extensión de plazo, etcétera, pero la realidad es que eso lo podemos hacer mejor. Mira Paraguay, por ejemplo, el presidente está preso, inmediatamente está preso y ahora comienza el proceso, pero el señor está ahora mismo guardado. Nosotros sentimos que eso es un buen ejemplo. ¿Ofrece Panamá seguridad jurídica para las inversiones? Aquí somos un país de atracción de inversión. Hay multinacionales operando aquí que han venido a invertir en todos los sectores, telecomunicaciones, energía, los grandes sectores. Eso es una buena señal. Están las empresas SEM, sede de empresas multinacionales, eso es positivo, eso genera seguridad jurídica.

Sabemos que hay otros casos que generan cierta duda sobre ese tema, pero son temas, creo yo, complejos porque son temas contractuales. En el tema de los puertos hay que profundizar bien para entender realmente el tema de seguridad jurídica. Hay temas de incumplimiento también que inclusive se están investigando en este momento, pero se ha tenido la disposición desde el punto de vista de las autoridades de sumergirse en esos casos y realmente sacar a flote la realidad de lo que está pasando ahí. La mina en Donoso es ahora el gran tema de discusión. En 2023 hubo protestas masivas que culminaron con el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema y la moratoria minera. Ahora, el presidente anuncia puntos para negociar con la empresa hacia adelante. ¿Cuál es su perspectiva? Sin duda que hay mucha expectativa, sin duda que hay mucha incertidumbre. Como panameños necesitamos permitir que se resuelva o resolverla. El presidente nos dijo que esto va a ser un proceso abierto, transparente, donde va a haber participación ciudadana, donde vamos a hacer prevalecer el Acuerdo de Escazú, que precisamente hace referencia a la participación ciudadana en un proceso como este. Nosotros aquí vemos que lo importante es avanzar en el tema. No podemos dejar esto ahí encajonado, latente. Sentimos que el tiempo que pasa nos juega en contra como país en muchos sentidos, en nuestra economía, en el mensaje que mandamos hacia afuera, en el riesgo que puede no tomar una decisión, de no tomar la mejor decisión también. Ya por favor hablen con la empresa y definan o pónganse de acuerdo para ver cómo sigue su curso. Eso es positivo porque nuevamente es un camino a eliminar la incertidumbre que tenemos. Ya vamos para tres años con este tema. ¿Cómo se puede avanzar con un proyecto de esta magnitud cuando se ha evidenciado un rechazo popular tan grande? Lo primero es eliminar las pasiones y poder analizar la situación con cabeza fría, de forma objetiva y con datos y con información. Lo que se decida va a ser trascendental, no solamente en el presente sino para siguientes generaciones.

Tenemos que encaminar esta situación y resolverla. Hemos visto que el gobierno y sus ministros están tratando de hacerlo de una forma que no incida en el país de forma negativa, no solamente desde una perspectiva ambiental, sino que hay otras partes también que hay que evaluar, como la parte legal, la parte económica, para lo bueno y para lo malo. Sabemos que la parte económica es muy favorable para nuestro país de empleo directos e indirectos en la generación de economía, en los tributos que pagaría el proyecto al país, 780 millones al año solamente en impuestos. Y puede ser desfavorable también, porque entonces, ¿cómo encararíamos nosotros esos arbitrajes de 20 mil millones, 27 mil millones? Son muchos ceros a la derecha. Los que están más en contra del proyecto hablan de la inconstitucionalidad que declaró la Corte en el 2023 del contrato, no de la actividad. La Constitución establece en su artículo 255 que el Estado puede explotar sus recursos minerales de forma directa o en forma de empresa mixta, por ejemplo. Entonces exploremos eso que la Constitución nos permite como país desarrollar.¿Se habla de moratoria a concesiones, correcto? Eso se está respetando, inclusive el presidente así lo manifestó en sus cinco no negociables. Tiene que haber apego a la Constitución.

¿Cómo podemos estar en contra de algo que no sabemos cómo va a ser la parte legal? Veamos qué solución se puede generar desde el punto de vista legal y evaluemos como país entonces su viaje desde el punto de vista de la Constitución. El precio del cobre en noviembre de 2023 rondaba los 3.85 dólares la libra, ahora está en 5.55 dólares la libra. Entonces ahí hay una ventana de que se puede lograr un mayor beneficio para nuestro país. Sentimos que las autoridades en sus negociaciones deben ser transparentes en cómo se puede lograr ese mayor beneficio para los panameños y por la misma moneda, cómo se van a usar esos recursos. Somos del pensamiento de que esos recursos no pueden entrar a la caja general del gobierno. Porque entonces no sabemos cómo se va a invertir, iría al gasto de operación del gobierno.

Hemos contemplado, por ejemplo, establecer un fideicomiso donde esa plata, esos dineros vayan allá y que en ese fideicomiso se siente el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, que haya una composición representativa en esa mesa de decisión, para entonces determinar cómo se usan esos fondos. Entre el Fenómeno del Niño, el sismo y la crisis del agua en Azuero, nos hemos mantenido en múltiples estados de emergencia, respondiendo el gobierno con contrataciones directas. ¿Qué lecciones podemos aprender y qué tan importante es la transparencia?