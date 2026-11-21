Los premios José María Forqué dan el anuncio oficial de la temporada de premios cinematográficos en España. Este certamen data de 1996 y es responsabilidad de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). Entre sus categorías está la de mejor película latinoamericana. Este año las candidatas son la argentina La virgen de la Tosquera (Laura Casabé), la chilena Hangar Rojo (Juan Pablo Sallato M.), la mexicana Moscas (Fernando Eimbcke) y la paraguaya Narciso (Marcelo Martinessi). La ceremonia de entrega de su trigésimo segunda edición será el 19 de diciembre de 2026 en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid. La obediencia o la razón Juan Pablo Sallato M. debuta como director de un largometraje con el Hangar Rojo. Su experiencia previa son los documentales Ojos rojos (2010) y La cultura del sexo (2015). Y su debut en la ficción fue la miniserie Zamudio: Perdidos en la noche. La dictadura de Augusto Pinochet ha sido visto desde diversas miradas. Entre ellas, las sobresalientes Machuca (2004, Andrés Wood), Tony Manero (2008, Pablo Larraín) y No (2012, Pablo Larraín). Hangar rojo indaga las primeras horas del inicio de esa sombra militar que sometió Chile entre 1973 y 1990. Hangar Rojo se estrenó en el Festival de Cine de Berlín (Alemania) y es una coproducción entre Chile, Argentina e Italia. Obtuvo cuatro premios en el Festival de Málaga (España) y nominada a mejor película en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI, Argentina). Este drama de intriga arranca el 10 de septiembre de 1973, un día antes del golpe militar que acabó con la presidencia de Salvador Allende.

Este thriller psicológico sigue los pasos del capitán Jorge Silva (un extraordinario Nicolás Zárate), antiguo jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, a quien le ordenan los cabecillas del derrocamiento que instale y dirija un centro de detención y tortura. ¿Debe apoyar a quienes mancillaron la democracia? ¿Debe colaborar con las detenciones ilegales y asesinatos sistemáticos? ¿Debe formar parte del terrorismo de Estado? Hangar rojo tiene una feroz actualidad en estos tiempos de autoritarismos y en esta época donde una parte de los jóvenes del mundo descree de la democracia. Amores juveniles Diciembre de 2001. Colapsa el sistema bancario argentino. En medio de esa crisis política y social conocemos a Natalia (una fabulosa Dolores Oliverio) y a sus amigas. Todas estas colegialas desean en secreto a un seductor muchacho mayor. Natalia reside en casa de su abuela, en un barrio en las afueras de Buenos Aires. Ambas tienen poderes sensoriales y cada una los usa para fines muy distintos. La virgen de la Toscana, de Laura Casabé, se basa en los cuentos El carrito y La virgen de la Tosquera, de la admirable escritora argentina Mariana Henríquez. Este drama de terror, cuyo debut fue en el Festival Sundance (Estados Unidos), se proyectó después en el Festival Sitges (España) y en el BAFICI. Usando los recursos del género fantástico psicológico a lo Brian de Palma y el realismo sucio al estilo de Charles Bukowski, esta producción habla sobre el amor, el odio, la crueldad, los celos y la tristeza. Es marginal, áspera y tierna la ópera prima de Laura Casabé, quien viene del documental y la pantalla chica, donde ya había transitado por el thriller y el misterio. Dos soledades De los cuatro cineastas nominados al Forqué, Fernando Eimbcke es quien tiene mayor carrera con clásicos como Temporada de patos (2004), Lake Tahoe (2008) y Club Sándwich (2013). Su drama con aires de comedia Moscas destacó en los festivales de Berlín y San Sebastián (España). Como en Hangar Rojo, Moscas se desarrolla en claroscuros para mostrarnos los colores que predominan en el corazón de sus personajes.

Moscas disecciona la condición humana desde el minimalismo, lo poético, la calma y la melancólica como las películas de Aki Kaurismäki, Nuri Bilge Ceylan o Abbas Kiarostami. Moscas ocurre en el edificio donde reside Olga (una inmensa Teresa Sánchez), que por estrechez financiera alquila uno de las habitaciones de su apartamento, y en las calles alrededor del inmueble, en especial la que conduce al hospital donde está recluida la esposa de Tulio (un destacado Hugo Ramírez) y la mamá de Cristian (un soberbio Bastián Escobar). La impenetrable y rígida Olga va, muy lentamente, siendo transformada por la candidez que irradia Cristian, quien debe seguir adelante ante una mamá internada en terapia intensiva, y un papá que lo deja solo en su pequeño cuarto alquilado porque debe trabajar en lo que sea para pagar las medicinas de la enferma y las necesidades indispensables de su pequeño. Música y emociones Narciso es una coproducción entre Paraguay, Alemania, Francia, Brasil, Uruguay, España y Portugal. Recibió elogios en los festivales de San Sebastián y Mar del Plata (Argentina). Si La virgen de la Toscana representa a la Argentina en la categoría de mejor película internacional en la edición 99 de los premios Oscar (2026-2027), Narciso, de Marcelo Martinessi, da la cara por Paraguay en la contienda por la estatuilla dorada. Como Hangar Rojo, Narciso se inspira en acontecimientos reales. Si la producción de Juan Pablo Sallato M. nos deja ver cómo será la maquinaria de represión de la dictadura argentina, el filme de Marcelo Martinessi ya evidencia cómo es el régimen del general Alfredo Stroessner, quien gobernó su país durante casi 35 años.