Para José Pérez Navarro la tarde del pasado 17 de noviembre fue muy especial. Recibió el premio Pilares del Biomuseo 2026 por su investigación sobre ingredientes y técnicas culinarias tradicionales y su divulgación a públicos más amplios, con su iniciativa Endémico Lab, un proyecto que nació en 2023 en la provincia de Coclé, de donde es oriundo. Su trabajo vincula la cocina con la conservación de semillas y ecosistemas, y con las comunidades que mantienen esos conocimientos. Mediante talleres comunitarios, cenas educativas y actividades de cosecha, el proyecto acerca al público a alimentos y prácticas que suelen quedar fuera de la oferta gastronómica más visible. “Para mí fue una sorpresa, no me esperaba el reconocimiento. Recibí un correo donde me decían ‘fuiste elegido de parte del comité del Museo para este premio’. Sabía sobre el reconocimiento que le había hecho el año pasado al profesor Roberto Flores, quien para mí es una persona excepcional en el trabajo que hace”, reconoce. “Pero yo no estaba enterado de esto, fue una sorpresa bastante grande”, reitera.

Desde nuestra primera conversación para La Decana, en 2024, el proyecto que lidera Pérez Navarro ha crecido ha crecido considerablemente, pero asegura, no lo ha hecho para recibir reconocimientos. “Para mí, Endémico es primero, una oportunidad y segundo, una manera de vivir la vida. Endémico es cómo vivo la vida todos los días, mi pensamiento hacia el futuro con respecto al tema de la gastronomía panameña y la preservación de cultura a través de la cocina”. Pero agradece el premio que será un apoyo bastante fuerte para el libro en el que estamos trabajando. Estamos en plena edición; yo no tenía idea de que hacer un libro era tan costoso. Y este apoyo y este reconocimiento contribuye mucho a avanzar un poquito más rápido [en la edición del libro] de lo que lo veníamos haciendo”, explica. El reconocimiento incluye B/.5,000 para apoyar este proyecto y una estatuilla confeccionada por el artista panameño Hugo González. “El premio Pilares del Biomuseo reconoce a quienes ayudan a que el patrimonio natural y cultural de Panamá se conozca y se conserve. El trabajo de José Pérez Navarro nos acerca a las familias que han conservado semillas y conocimientos que forman parte de nuestra alimentación. Al reconocerlo, damos mayor visibilidad a esa labor y recordamos que la conservación depende de las personas que siembran, cocinan y comparten lo que saben porque solo con este conocimiento podremos cerrar brechas de desnutrición o inseguridad alimentaria”, expresó Liza Henríquez, presidenta de la junta directiva del Biomuseo.

Pilares del Biomuseo fue establecido gracias al auspicio de Pilar Arosemena de Alemán y familia. En su tercera edición, Pérez Navarro se suma a la investigadora Indra Candanedo, reconocida en 2024, y al botánico Rodolfo Flores, ganador de 2025. Con la elección del proyecto liderado por Pérez Navarro, el Biomuseo reconoce una labor que relaciona el patrimonio natural con las prácticas culturales que permiten conocerlo y aprovecharlo. Los criterios del premio evalúan la divulgación del conocimiento, la promoción de la conservación y el impacto de las iniciativas en el público y las comunidades y la evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por Javel Altamiranda, Museo de la Mola; Walo Araújo, Fundación Ciudad del Saber; Ferrán Galindo, Fundación Amador y Gretel Méndez, Periodista y documentalista panameña. “Fue un evento bellísimo, puede compartir también con parte de mi familia que estuvo conmigo, con mis amigos y otras personas vinculadas con el Biomuseo y la Fundación, gente maravillosa que compartió con nosotros. Y fue para mí fue muy emotivo porque me sentí muy respaldado. Digamos que el apoyo no termina con este reconocimiento. Vienen otras cosas bien interesantes con ellos y parte de mi labor es generar conciencia a través de la gastronomía”, asegura. En el salón del Biomuseo donde se realizó el evento, se presentó una mesa con 35 variedades de arroces criollos. Pérez Navarro ofreció también un menú. “Me pidieron cocinar. Fue un reto porque yo vivo en la provincia de Coclé, entonces ya tenía compromisos los días anteriores, también en Ciudad de Panamá. Pero se logró”, confirma. El menú estuvo inspirado en la biodiversidad del trópico, especialidad de EndémicoLab. Los pilares de Endémico

Endémico Lab se sostiene en cuatro pilares. El primero es promover el consumo de las PANC, (plantas alimenticias no convencionales). Se trata de responder preguntas como ¿cómo lo consumo?,¿Cómo lo aplico mi dieta diaria?, ¿cómo lo recolecto? y a partir de allí, generar una oportunidad de negocio a partir de esos productos ya sea plantas o semillas. El segundo pilar es la conservación de los ecosistemas y para ello es necesario comprenderlo, saber qué puede aportar ese ecosistema ya sea por temporada o a lo largo de su vida: alimento, ingresos a través de su venta, actividades como turismo rural... “la gente empieza a tener sentido de pertenencia, pero también a cuidar a ese ecosistema porque le brinda recursos que puede incluir en su vida diaria”, comenta el chef. El tercer pilar es la investigación y el registro de las semillas criollas nativas no solo de arroz sino de maíz, diferentes tipos de raíces y tubérculos. En este pilar está contemplado el libro Arroz Endémico. El cuarto pilar es el trabajo con la comunidad e involucra proyectos como el de patios comestibles y productos objetivos como las abejas nativas sin aguijón; vainillas nativas, como la pompona y la bahiana; el cacao porcelana y los cafecillos, como la pulantana. La intención es enseñarle a las personas cómo potenciar sus patios y a partir de sus patios generar alimentación para la familia y transformar el excedente para que pueda llegar a mercados específicos, ya sean chefs o restaurantes para que ellos cuenten con ingredientes con una historia detrás, pero que también beneficien a sus productores. El fin principal es contribuir a la conservación del patrimonio cultural y gastronómico de Panamá, a la conservación de la vida y los ecosistemas y a la eliminación del hambre y la desnutrición.