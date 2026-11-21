Son las nueve de la noche. En el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, un cielo despejado tiende un manto de estrellas sobre el manglar mientras las olas rompen contra la arena volcánica. En la orilla, la calma es engañosa y exige una única condición: aguzar el oído en la oscuridad para detectar el arrastre pesado de una tortuga marina que emerge del agua. Aquí, la noche tiene sus propias reglas. Las hembras avanzan tierra adentro con esfuerzo, tanteando la temperatura, la humedad y la pendiente del terreno. Algunas recorren varios metros antes de elegir el punto exacto; otras dan media vuelta y regresan al oleaje si algo en la costa no les convence. Para quienes patrullan estas playas, cada rastro en la arena significa la promesa de que una nueva generación volverá algún día a este mismo punto del Pacífico.

Pero esta temporada transcurre marcada por una cicatriz reciente. A las 12:56 p. m. del pasado 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió las costas de Azuero y Veraguas en pleno corazón del periodo de anidación. La tierra se agrietó, el mar irrumpió por los esteros y la fisonomía de la costa cambió de forma abrupta, dejando preguntas abiertas tanto para los pobladores como para los científicos. En Isla Cañas —donde arriban principalmente tortugas lora o golfina (Lepidochelys olivacea), además de tortugas verdes (Chelonia mydas)—, las rondas nocturnas no se han detenido pese a que el pueblo sigue medio vacío tras el éxodo a los albergues. A pocos kilómetros al oeste, en Mata Oscura, distrito de Mariato, Veraguas, los conservacionistas observan con inquietud cómo el ritmo de desove cayó en picada tras el temblor. Dos costas distintas unidas por una misma incógnita: qué ocurrió bajo el agua y en la arena con las tortugas que cada año regresan a perpetuar su especie. El océano también forma parte del nido El desove en la playa es apenas el acto final de una travesía que comienza mucho antes de que las aletas toquen la orilla. Durante gran parte de su vida, las tortugas marinas se alimentan y migran en mar abierto hasta que el instinto reproductivo las guía de regreso a las costas donde nacieron.

En ese tramo final, el mar y la tierra operan como un solo engranaje: las corrientes, el oleaje, la profundidad cercana a la orilla y el perfil de la playa dictan si una hembra puede desembarcar con seguridad. Por eso, cualquier alteración súbita del relieve costero enciende las alarmas. Una playa no es un escenario inmóvil, sino un sistema vivo moldeado por las mareas, la erosión y los movimientos de la corteza terrestre, cuya nueva configuración tras el sismo aún espera mediciones científicas precisas. Una nueva generación bajo la arena Antes de que la tierra temblara, las cifras confirmaban el peso estratégico de este corredor biológico. Según un reporte del Ministerio de Ambiente fechado el 26 de septiembre de 2026, el vivero artificial de Isla Cañas resguardaba para entonces más de 419 nidos, equivalentes a 41,982 huevos de tortuga golfina. A poca distancia, la Zona de Reserva Playa La Marinera, también en Tonosí, superaba los 800,000 huevos estimados. Para esa fecha, los nacimientos ya sumaban 8,735 neonatos liberados en Isla Cañas y 27,910 en La Marinera. Sostener esos números exige vigilancia ininterrumpida entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Durante las patrullas, los guardaparques y equipos técnicos identifican a cada hembra, revisan si porta marcas previas y documentan cualquier anomalía. Cuando la tortuga halla un sitio propicio, excava con sus aletas traseras una cámara en forma de cántaro y entra en trance para realizar la oviposición. Luego cubre el nido, compacta la superficie con su cuerpo y vuelve al mar. Comienza entonces una espera silenciosa de entre 45 y 60 días bajo tierra, donde la temperatura de la arena definirá incluso el sexo de las crías: los nidos más cálidos producen mayor proporción de hembras, mientras que los más frescos favorecen el nacimiento de machos. Al romper el cascarón, los recién nacidos se guían por la pendiente de la playa, el brillo natural del horizonte y el sonido de las olas para emprender una carrera frenética hacia el agua, sorteando depredadores y obstáculos. Allí activan una brújula biológica extraordinaria: mediante la impronta geomagnética —explicada por la bióloga marina Maylin Rivera en el informe institucional—, las crías graban la firma magnética de su playa natal para volver a ella décadas después, ya convertidas en adultas. Vivir y desovar en una tierra que se hundió A diferencia de Playa La Marinera —deshabitada y más aislada—, en Isla Cañas las tortugas comparten el territorio con una comunidad humana. La presencia de viviendas, luces artificiales, ruido y animales domésticos obliga a los guardaparques a reubicar en viveros protegidos los nidos vulnerables a la depredación, la erosión o las mareas altas, al tiempo que mantienen campañas constantes para que vecinos y visitantes eviten el uso de linternas blancas, flashes o cualquier contacto con las crías.