El viernes 9 de agosto, a las 12:56 pm Panamá fue impactado por un poderoso sismo que, según el Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá presentó un nivel de 7.5 Mw, con un epicentro muy superficial de apenas 10 kilómetros de profundidad. Los efectos fueron desbastadores, afectando principalmente a varias Provincias Centrales, así como a la comarca. Esto significó graves consecuencias para la población, aunque, por fortuna, con muy poca mortandad. El objetivo de este artículo es analizar el nivel de oportunidad, eficiencia y eficacia con que las autoridades centrales del país han enfrentado la dramática situación de la población. Nuestra hipótesis, que buscamos demostrar en este escrito, es que estas características de acción estatal han estado ausentes. Acción por reacción vs planeación

Para enmarcar la respuesta a la situación es conveniente establecer la acción pública realizada como simple acción por reacción, la que implica solo empezar a actuar improvisadamente frente a un problema emergente, sin mayor preparación y sin objetivos y medidas pensadas con antelación. Esta forma de enfrentar los problemas contrasta con la planificación, en la que se realiza una exploración de los futuros posibles, se realizan escenarios y se definen objetivos, planes, con sus metas y asignación de recursos para su ejecución. Se trata de planes que parten de acciones prospectivas. Desgraciadamente, como lo destaca Alejandro Foxley, en su libro Estrategia de Desarrollo y Modelos de Planificación (Fondo de Cultura Económica1975, México), “existe una tendencia generalizada a la acción por reacción. Concretamente argumenta refiriéndose, a los procesos de planificación, que: “Los centros de decisión políticas han estado en gran parte al margen, urgidos por situaciones coyunturales, de cuya solución favorable depende en gran medida el apoyo, siempre frágil con que el gobierno puede contar...” (P. 19). A esto podemos agregar otras dos razones: La primera es la de la forma ideológica que anima al gobierno. En el caso de Panamá, por ejemplo, se trata de un gobierno autodefinido como de la empresa privada, que privilegia los simples mecanismos de mercado frente a la planificación, en la que el interés fundamental es potenciar la acumulación de capital de los sectores económicamente dominantes. La prioridad no es el bien común.

En segundo lugar, está el hecho de que en oposición a las acciones coherentes y consistentes que necesita la acción planificada, mientras que la estructura política en Panamá está centrada en que cada institución busca la promoción política de quienes la dirigen. La coherencia y consistencia de la acción, consecuentemente, pasa a un segundo plano. Ausencia de planes de contingencia reales La simple observación de los planes nacionales de Panamá muestra la carencia de planes de contingencia adecuadamente estructurados para enfrentar los problemas sísmicos. Algunos hechos muy sencillos permiten demostrar esta afirmación. Primeramente, tenemos el Plan Estratégico de Gobierno 2025 – 2029, aprobado por la Resolución de Gabinete No 24 De 26 de diciembre de 2024. Llama la atención, que entre las Abreviaturas referentes a entidades públicas mencionadas en el mismo no aparece Sinaproc. Más aun, entre los pilares estratégicos de Plan no se menciona para nada la protección frente a eventos naturales adversos. En el caso del puntal referido a la sostenibilidad ambiental, aparece una sola meta 2029 “operacionalizar un mercado nacional de carbón”. En todo el texto no aparece ni una sola vez la frase desastre natural o la palabra sismo.

En segundo término, indagando sobre posibles planes de emergencia específicos, solo encontramos Plan Estratégico Nacional del Riesgo de Desastres de Panamá 2022 – 2030, confeccionado y aprobado durante el mandato del Presidente Cortizo. ¿Estará vigente todavía? Este plan, vale la pena señalar, se reconoce la existencia de riegos sísmicos en diversos puntos del país, con impacto en diversas provincias y comarcas, incluyendo las actualmente afectadas (p26 – p. 28). Sin embargo, en este documento, aun cuando se refiere a planes para la gestión integral de los riesgo de desastre, no encontramos ninguno en que se desarrolle concretamente como enfrentar la eventualidad de los sismos. En este caso, es necesario establecer las características de un verdadero plan para enfrentar los riesgos de los desastres causados por sismos. Estos, tendrían, dada la distribución espacial de las fallas, que estar plenamente regionalizados. Incluso existe un mapa, incluido en el Plan 2022 – 2023, del posible impacto en diversas regiones. De hecho, por lo menos hasta ahora el gobierno no ha mostrado la existencia de estos planes. De existir un plan concreto, este debería haber sido anunciado, divulgado y puesto en práctica una vez ocurrido el reciente sismo. Esto no se dio.