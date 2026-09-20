Operación Poseidón: cinco días de audiencia terminan con 11 detenidos

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada , luego de presentar ante el tribunal los elementos recopilados durante la investigación.

Se estableció que los 13 aprehendidos enfrentan cargos por delincuencia organizada y blanqueo de capitales . Entre los enviados a detención provisional se encuentra quien es señalado por la Fiscalía como el presunto cabecilla de la estructura criminal .

Las audiencias de la operación Poseidón, desarrolladas durante cinco días, concluyeron a las 2:00 de la madrugada de este domingo con la decisión del juzgado de garantías de ordenar la detención provisional de 11 personas y depósito domiciliario para otras dos , todas vinculadas presuntamente a una estructura criminal investigada desde 2021.

48 allanamientos en cuatro provincias

Como parte de la operación se realizaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Panamá.

Durante estas acciones fueron incautados ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda y una finca, bienes que ahora forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

Las pesquisas se iniciaron en 2021 y, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias, permitieron reconstruir distintos hechos presuntamente relacionados con la estructura investigada.

En total, el Ministerio Público presentó 41 eventos distintos como parte de la sustentación de su teoría del caso. Entre estos figuran decomisos de drogas, tenencia de armas, homicidio, tentativa de homicidio y privación de libertad, entre otros hechos.

La Fiscalía utilizó estos elementos para sustentar la existencia de una estructura criminal y solicitar las medidas cautelares contra los 13 aprehendidos.

Tras cinco días de audiencia, el juzgado de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía para 11 de los imputados y estableció depósito domiciliario para los otros dos, mientras avanzan las investigaciones por los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

La operación Poseidón forma parte de una investigación que se mantiene abierta y que comenzó hace cinco años.