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Kristine Jiménez conquista el bronce en judo de los Suramericanos de Santa Fe

La judoca panameña conquistó el bronce en la categoría de -57 kilogramos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, justo el día de su cumpleaños.
La judoca panameña conquistó el bronce en la categoría de -57 kilogramos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, justo el día de su cumpleaños. Comité Olímpico de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 20/09/2026 11:02
Jiménez tuvo una jornada doblemente especial: cumplió años y terminó en el podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La judoca panameña Kristine Jiménez tuvo una celebración por partida doble al subir al podio en la categoría de -57 kilogramos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, justo el día de su cumpleaños.

El Comité Olímpico informó a través de redes sociales este domingo que Jiménez conquistó la medalla de bronce en judo, sumando así un nuevo logro a su participación en la competencia suramericana que se desarrolla en Santa Fe, Argentina.

La jornada tuvo un significado especial para la atleta panameña, quien celebró su cumpleaños con una medalla alrededor del cuello y en medio de la competencia internacional.

La organización deportiva panameña destacó el resultado de Jiménez y celebró que la judoca pudiera festejar su día especial con una actuación que le permitió subir al podio.

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