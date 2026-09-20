Panameños conquistan los 42k y 21k del Panama City Marathon 2026

El Panama City Marathon se consolidó este domingo como una de las citas de fondo más relevantes de la región. La lista de ganadores incluyó a panameños. Entre esos, el corredor veragüense Daniel González que se impuso en su debut absoluto dentro de la categoría mayor de los 42 kilómetros. Mientras que Jorge Castelblanco se llevó el título de los 21 kilómetros.

“La victoria se quedó en el patio”

Tras cruzar la meta, González, oriundo del corregimiento de Nazareno en el distrito de Atalaya, manifestó su satisfacción por cumplir el objetivo trazado desde la línea de salida. “Estoy contento porque es mi primera maratón y salí con esa mentalidad y, primero Dios, que la victoria se quedara en el patio”, dijo el joven ante los medios. González dedicó el triunfo a su equipo de trabajo y círculo cercano. “Darle gracias a Dios, a mi profesor, a mis compañeros de entrenamiento y a mi pareja que siempre me ha estado apoyando. Eso era lo que se quería: ganar. Estoy contento por eso porque se me dio debutar y ganar al mismo tiempo aquí en mi tierra”, expresó. Respecto al esfuerzo psicológico requerido en la fase crítica del trazado, el corredor veragüense destacó que “es una alegría grande participar, porque en los últimos kilómetros venía convenciéndome yo mismo de que podía”. Castelblanco, por su parte, comentó que fue grato ganar en su propio país. ”Cada evento me da la oportunidad de representar a Panamá y de medirme cobn atletas internacionales también. Me lleva a un buen nivel. Esto me ayuda mucho cuando estoy en etapa de preparación para así evaluar los detalles y hacer todo de la mejor manera”, sostuvo.

Vitrina internacional

El Panama City Marathon contó con la participación de más de 2,000 competidores procedentes de aproximadamente 40 países, disputándose en las distancias continentales de 42 km (maratón completa), 21 km (media maratón), así como en modalidades de 10 km y 5 km.