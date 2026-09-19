Presunto cabecilla de pandilla en Colón y otras 15 personas quedan en detención provisional

Un juez de garantía ordenó este sábado 19 de septiembre la detención provisional de 16 personas, entre ellas el presunto cabecilla de una pandilla que, según la investigación, mantenía control territorial en sectores de Cativá y Alto de Los Lagos, en Colón.

Las medidas fueron decretadas luego de una audiencia ante un Juzgado de Garantías, donde los fiscales lograron la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputaciones por el delito de pandillerismo.

El tribunal también accedió a la solicitud de detención provisional, tras la presentación de elementos de convicción y riesgos procesales relacionados con la posible destrucción de pruebas y el peligro para la comunidad.

De las 16 personas imputadas, nueve ya se encontraban detenidas en el Centro Penal Nueva Esperanza por otros delitos. En la nueva causa también se les ordenó la detención provisional por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.

Las aprehensiones se realizaron durante la operación Rigor, desarrollada el martes 15 de septiembre de 2026, como resultado de una investigación iniciada en 2023 sobre la existencia de un grupo criminal organizado que, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, mantenía control territorial en Cativá, San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos.

La investigación vincula presuntamente a este grupo con la comisión de diversos delitos, entre ellos homicidios, tráfico de drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.