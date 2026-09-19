Explosión en Bijao: continúan las investigaciones para determinar el origen del siniestro

Las investigaciones para determinar las causas de la explosión registrada este viernes 18 de septiembre en un apartamento del PH Pacific Blue, en Bijao, continúan bajo reserva, mientras las autoridades realizan los peritajes correspondientes para establecer qué provocó el siniestro.

La Estrella de Panamá conoció que en el caso ya intervino la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasep), por lo que, mientras avanzan las diligencias, se mantiene reserva sobre los resultados para evitar interferir con el proceso investigativo.

El Cuerpo de Bomberos, por su parte, explicó cómo funciona el procedimiento relacionado con las pruebas de hermeticidad, un requisito que deben cumplir los edificios para poder ser ocupados y que debe realizarse periódicamente.

De acuerdo con la explicación, son los administradores de cada edificio quienes tienen la responsabilidad de contratar a un profesional idóneo para efectuar estas inspecciones.

Durante la revisión, si el profesional detecta algún apartamento con una condición que represente un riesgo, debe elaborar un informe y remitirlo al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que posteriormente realiza las verificaciones correspondientes en las unidades señaladas.

Este procedimiento explica por qué las inspecciones posteriores de los Bomberos pueden concentrarse en determinados apartamentos y no necesariamente abarcar todas las unidades de un edificio.

“La prueba de hermeticidad es un reglamento obligado que exige el cuerpo de bomberos cuando los edificios van a ser ocupados y que se tiene que hacer periódicamente. Sí, ese es un requisito de los bomberos, pero son los administradores de cada edificio los que están en la obligación de contratar a un idóneo para que les haga esas inspecciones a todos los edificios”, explicó la fuente.

Una vez contratado, el personal idóneo debe realizar las pruebas correspondientes y elaborar un informe detallado con los resultados de la inspección. Este documento debe ser remitido al Benemérito Cuerpo de Bomberos para su posterior verificación.

Si durante la revisión se detecta algún apartamento o área que presente un desperfecto o una condición que pueda representar un riesgo para sus ocupantes, el personal de los Bomberos procede a realizar una verificación en sitio de las unidades señaladas en el informe.

Este procedimiento explica por qué las inspecciones posteriores realizadas por los Bomberos pueden concentrarse en determinados apartamentos o áreas y no necesariamente abarcar todas las unidades de un edificio.

El Cuerpo de Bomberos recordó que estas pruebas deben ser cumplidas en su totalidad por las administraciones de los edificios, que tienen la responsabilidad de garantizar que las evaluaciones sean realizadas por personal idóneo y que las condiciones señaladas sean corregidas antes de avanzar en el proceso.

Una vez que las instalaciones se encuentran en orden y se han efectuado las reparaciones correspondientes, procede el proceso de gasificación, en el que intervienen únicamente la parte administrativa del proyecto o edificio y la empresa contratada para realizar este trabajo.

La gasificación de una línea de gas consiste en introducir y purgar gas de manera controlada y segura en una tubería nueva o reparada para ponerla en servicio, de acuerdo con los protocolos y estándares de seguridad establecidos.