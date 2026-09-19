Operación Espejismo: juez ordena detención provisional de quinta persona por fraude en la DGI

La Procuraduría General de la Nación informó la tarde de este sábado 19 de septiembre que un juez de garantía ordenó la detención provisional de un hombre imputado por delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales, por hechos relacionados con la operación Espejismo, que habría causado un perjuicio de más de $21 millones al Estado panameño.

La medida fue decretada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada también obtuvo la legalización de la aprehensión del imputado, quien se encontraba en la lista de “Más buscados”.

De acuerdo con la investigación, iniciada en 2024, presuntamente se ofreció y entregó dinero a servidores públicos de la Dirección General de Ingresos (DGI) mediante cuentas bancarias y otras formas de pago, con el propósito de que alteraran la plataforma de impuestos y permitieran el acceso a créditos fiscales ficticios.

La persona detenida es la quinta imputada dentro de esta investigación relacionada con las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio de la DGI.

En esta operación también fueron aprehendidos Efraín Chérigo y Luis Gaitán, quien están vinculados a una investigación por un presunto fraude millonario relacionado con créditos fiscales irregulares en la DGI.

Ambos figuraban en la lista de los más buscados por la Policía Nacional tras operativos como la operación Espejismo.

En tanto, a Chérigo y Gaitán se les acusa de presuntos delitos como delincuencia organizada (o asociación ilícita), corrupción de servidores públicos, falsedad de documentos y blanqueo de capitales.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional para Efraín Chérigo, mientras que a Luis Alberto Gaitán se le concedió una fianza de $800 mil como medida cautelar distinta a la detención.