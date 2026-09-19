Trump afirma que su hijo devolverá dinero de empresario ruso que financió fiesta de boda

El presidente Donald Trump afirmó este sábado 19 de septiembre que su hijo mayor, Donald Trump Jr., devolverá el dinero aportado por un empresario ruso, presuntamente vinculado a Vladimir Putin, para financiar parte de las celebraciones de su boda en Bahamas, aunque defendió que esos pagos estaban permitidos.

La información fue publicada este sábado por The New York Times, que señaló que Trump respondió a preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre la recepción de cientos de miles de dólares por parte de su hijo.

De acuerdo con el rotativo estadounidense, los pagos habían sido reportados previamente por ProPublica.

“Es muy común; he escuchado que muchas personas ofrecen fiestas de bodas”, declaró Trump, quien agregó que, según lo que había escuchado, Donald Trump Jr. ya había devuelto el dinero al empresario.

Según The New York Times, los aportes fueron realizados por Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés).

Entre los gastos financiados figuraron el alquiler de una isla privada y un espectáculo de fuegos artificiales.

Trump defiende los pagos

Al ser consultado sobre si era apropiado que su hijo aceptara esos pagos, Trump defendió la práctica y afirmó que los aportes para celebraciones de bodas son habituales.

“Con todo lo dicho, entiendo que Don le ha pagado”, manifestó el presidente, según The New York Times.

Trump también sostuvo que él mismo ha ofrecido fiestas de bodas a numerosas personas y calificó los pagos recibidos por su hijo como algo permitido.

El mandatario no asistió a la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Trump, según la Casa Blanca.