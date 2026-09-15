Magnate ruso cercano a Putin financia parte de la boda de Donald Trump Jr., según investigación

El empresario ruso Umar Kremlev, cercano al presidente Vladimir Putin y presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), pagó cientos de miles de dólares de los gastos de la celebración de boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson en las Bahamas, según una investigación publicada por ProPublica.

De acuerdo con documentos revisados por el medio estadounidense y entrevistas con personas familiarizadas con el evento, Kremlev habría financiado el alquiler de una de las islas privadas donde se realizó parte de la celebración, además de otros gastos como un espectáculo de fuegos artificiales.

La entidad utilizada para realizar los pagos está afiliada a la IBA y tiene sede en Dubái.

La celebración tuvo lugar en mayo de 2026 y se extendió durante varios días.

ProPublica señaló que una de las islas utilizadas para el evento puede alquilarse por alrededor de 100.000 dólares por noche, mientras que el espectáculo de fuegos artificiales tendría un costo aproximado de 70.000 dólares.

Un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev hubiera cubierto los gastos y aseguró que el empresario ruso es un “amigo personal” del hijo del presidente estadounidense. Según su versión, ambos se conocieron a través de un amigo en común relacionado con el mundo de la caza y comparten interés por el boxeo y las actividades al aire libre.

Bettina Anderson también confirmó la participación económica de Kremlev.

En una publicación en Instagram, describió al empresario como un “querido amigo” y afirmó que las celebraciones fueron un “regalo de bodas” extraordinariamente generoso. Anderson insistió en que no existía ninguna motivación política detrás del gesto.

La revelación ha generado cuestionamientos debido a los vínculos de Kremlev con Putin y al papel que desempeña dentro de la IBA, organización que ha recibido financiación de la empresa energética estatal rusa Gazprom.

Además, el Comité Olímpico Internacional retiró en 2023 el reconocimiento a la IBA, citando problemas de gobernanza y falta de transparencia sobre sus fuentes de financiación.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que no conoce a Kremlev y negó que el empresario hubiera pagado su boda.

Trump señaló que la ceremonia fue un evento privado celebrado en otra fecha y lugar, mientras que las celebraciones financiadas por Kremlev fueron una fiesta posterior a la boda.