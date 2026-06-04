Posible reunión entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski reaviva las esperanzas de paz en Ucrania

En un entorno geopolítico ampliamente dominado por las guerras de Irán y Ucrania, se vislumbra una posible solución que podría abrir la puerta a un escenario de paz en este último conflicto. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó este jueves 4 de junio su voluntad de negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero de 2022, cuando Moscú anunció el comienzo de una “operación militar especial” con los objetivos de “desmilitarizar” y “desnazificar” Ucrania.

De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS), el conflicto ha cobrado la vida de más de 1,2 millones de soldados de ambas naciones.

Zelenski propuso a Putin, a través de una carta abierta, un alto el fuego total mientras se desarrollan las negociaciones. “Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, expresó el mandatario ucraniano en vísperas de un discurso de Putin, en el que probablemente hará referencia a la situación actual de Rusia en el frente de guerra, centrado principalmente en el este de Ucrania, específicamente en las regiones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Putin no tardó en responder. Ciñéndose a los resultados de la cumbre celebrada en Anchorage, Alaska (Estados Unidos), donde se reunió el año pasado con el presidente estadounidense Donald Trump y sus respectivos equipos negociadores para explorar una posible salida al conflicto, el mandatario ruso reiteró la posición del Kremlin en unas conversaciones en las que Zelenski no tuvo participación.

Sin embargo, el Kremlin mantuvo sus exigencias y pidió a Kiev realizar concesiones políticas y territoriales, entre ellas la retirada del Ejército ucraniano de la región del Donbás. Una condición que Kiev rechaza por considerarla una capitulación ante Moscú. La importancia estratégica del Donbás radica en que se trata de una cuenca minera con importantes reservas de minerales, gas y níquel, entre otros recursos.

No obstante, el Gobierno ruso dejó abierta la puerta a las negociaciones al señalar que “Zelenski puede venir a Moscú en cualquier momento”, según afirmó el portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, quien además indicó que Putin aún no había leído la carta enviada por el mandatario ucraniano.

Ante la posibilidad de un eventual diálogo, Trump expresó su satisfacción por ese posible escenario y afirmó que, de concretarse el encuentro, sería “fantástico”. “Me alegra que quizá estén hablando de reunirse. Creo que tuvimos mucho que ver con ello”, declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval, según declaraciones recogidas por la agencia AFP. “Creo que sería genial si se reunieran. Deberían hacerlo”, añadió el inquilino de la Casa Blanca.

Este acercamiento entre Putin y Zelenski se produce en una semana marcada por una intensificación de los combates entre Rusia y Ucrania. El pasado martes, Putin anunció lo que calificó como “una nueva fase de la guerra”, con el lanzamiento de 73 misiles de distintos tipos —entre ellos 33 balísticos— y 656 drones de largo alcance. Los ataques dejaron al menos 18 muertos y más de 100 heridos, alcanzaron la capital, Kiev, y provocaron cuantiosos daños materiales.

En respuesta, Ucrania lanzó más de 350 drones contra importantes ciudades rusas, entre ellas Moscú y San Petersburgo, en una semana clave para el Kremlin debido a la celebración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se desarrollará hasta el sábado y reúne a unos 20.000 visitantes procedentes de 130 países.

Se prevé que, en el contexto de ese foro, Putin anuncie los próximos pasos de Rusia en la guerra de Ucrania y su posición respecto a una eventual negociación con Kiev.