Delegación panameña participará en el Campeonato Centroamericano UPAG, Juvenil y Adultos 2026

La Federación Panameña de Gimnasia dio a conocer que una delegación de gimnastas partió hacia El Salvador para participar en el XIV Campeonato Centroamericano UPAG, Juvenil y Adultos 2026.
En este grupo de atletas participarán las atletas de las categorías UPAG, Juvenil y entrenadores. Cabe destacar que la Selección Mayor GAF se unirá a la delegación una vez terminado los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 que se están realizando en estos momentos.
En total serán hasta 23 atletas distribuidas en siete grupos. Sumado a ellos, estarán viajando con los entrenadores: Odalys Villarejo, Pedro Arbolaez Jiménez, Yelitza Sánchez, Jonathan Herrera, Carlos Gil y Nohely Gabriela Pérez (Equipos B).
Este certamen se estará realizando concretamente en el Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot, Santa Tecla de San Salvador, El Salvador del 16 al 20 de septiembre.
Además de Panamá, dirán presente los países de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, República Dominicana y Puerto Rico.
Dentro del grupo UPAG 1 (Equipo A) están las atletas Lynda Chabot, Marina Moreno, Khloe Estrella y Camila Duarte. En esta misma categoría, pero de Equipo B están Yvonne Alfaro, Jimena Hurtado, Mikaela Oliver y Fabiana Henao.
En el grupo UPAG 2 (Equipo A) estarán Grecia Martínez, Vera Becerra, Alicia Rivera y Bethel Saenz. El Equipo B de esta categoría están integrado por Noelia Barrantes, Brittany Franco, Bianca Samuels y Sienna Alfaro.
Dentro del UPAG 3 estará Lucia Crespo, mientras que en el Juvenil GAF hará lo propio Aylin Goon Lan.
En la Mayor GAF estarán María Eloísa Rojas, Ana Lucía Beitia, Susan Madera y Tatiana Tapia. Dentro de la delegación, acompañarán los jueces Isabel Goon Lan (CAT 4) y Arturo Padilla (CAT 1).
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