Delegación panameña participará en el Campeonato Centroamericano UPAG, Juvenil y Adultos 2026

La Federación Panameña de Gimnasia dio a conocer que una delegación de gimnastas partió hacia El Salvador para participar en el XIV Campeonato Centroamericano UPAG, Juvenil y Adultos 2026.

En este grupo de atletas participarán las atletas de las categorías UPAG, Juvenil y entrenadores. Cabe destacar que la Selección Mayor GAF se unirá a la delegación una vez terminado los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 que se están realizando en estos momentos.

En total serán hasta 23 atletas distribuidas en siete grupos. Sumado a ellos, estarán viajando con los entrenadores: Odalys Villarejo, Pedro Arbolaez Jiménez, Yelitza Sánchez, Jonathan Herrera, Carlos Gil y Nohely Gabriela Pérez (Equipos B). Este certamen se estará realizando concretamente en el Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot, Santa Tecla de San Salvador, El Salvador del 16 al 20 de septiembre. Además de Panamá, dirán presente los países de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, República Dominicana y Puerto Rico.